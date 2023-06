Duo Ticket, Youth Holidays ou Off-Peak Unlimited : la SNCB lance des offres adaptées pour l'été

"Le Youth Holidays permet aux jeunes de moins de 26 ans de voyager de manière illimitée durant toute une semaine (19 euros) ou tout un mois (31 euros) pour un prix fixe", annonce le prestataire public. Lui aussi est disponible du 1er juillet au 3 septembre.

"Les deux produits peuvent être achetés via le site web, les distributeurs automatiques, l'application ou les guichets", informe la SNCB.

Pour les adultes de plus de 26 ans, l'entreprise met à disposition un abonnement mensuel illimité, le Off-Peak Unlimited. Avec cet abonnement, il est possible d'emprunter le train de manière illimitée vers n'importe quelle destination en Belgique durant un mois complet pour 59 euros, indique le communiqué de presse. Cette offre est valable en semaine après 09h00 et pendant tout le week-end. "Elle est disponible via l'app SNCB à partir du 27/6", complète la SNCB.

Par ailleurs, la société ferroviaire fait savoir qu'elle "diminuera légèrement l'offre de trains aux heures de pointe" durant les mois d'été puisque le trafic est "traditionnellement moins important" à ce stade de l'année.

Dans le même temps, elle déclare augmenter le nombre de liaisons "vers les destinations touristiques populaires: parcs d'attractions ou animaliers, mer, Ardenne...".

Pour éviter tout désagrément, il est conseillé de consulter le planificateur de voyages sur le site web ou l'appli de la SNCB avant le départ.