L’IranGate ne mènera pas à la chute du gouvernement : le PS et Ecolo ne demandent plus la démission de Lahbib

Le chemin de croix d’Hadja Lahbib semble avoir une fin. Après deux semaines de tiraillement, l’avenir de la libérale en tant que ministre des Affaires étrangères ne semble, à ce stade, plus compromis. Le PS et Ecolo ont annoncé mardi soir qu’ils voteraient la motion pure et simple jeudi en plénière pour rejeter les motions de méfiance de la NVA et du Vlaams Belang. Cela signifie que les textes des nationalistes réclamant la démission d’Hadja Lahbib ne seront pas votés.