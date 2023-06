Mark Eyskens prend la défense d’Hadja Lahbib : “Elle s’est excusée, il faut tenir compte de l’extraordinaire complexité du dossier”

La ministre s’est expliquée lundi soir en commission des relations extérieures. Sa performance, mélange de repentir et d’historique fouillé, n’a pas convaincu une partie de la majorité. Mark Eyskens, à l’inverse, juge qu’elle “a fait preuve d’un sens pédagogique”. “Elle s’est excusée”, objecte l’ancien Premier ministre CVP qui a regardé le débat à la télévision. “Elle a eu le courage de reconnaître certaines faiblesses. Il faut tenir compte de l’extraordinaire complexité du dossier.”

"Olivier Vandecasteele serait resté emprisonné"

À ceux qui critiquent Hadja Lahbib, celui qui a été ministre des Affaires étrangères de 1989 à 1922 préconise de faire un exercice de politique-fiction. “Imaginez-vous un seul instant que Mme Lahbib ait radicalement refusé le visa pour le maire de Téhéran. Cela, alors qu’elle était en pleine négociation pour la libération d’Olivier Vandecasteele et de trois autres prisonniers. Le gouvernement iranien aurait très mal pris son refus et aurait mis fin aux négociations. Olivier Vandecasteele serait resté emprisonné pour encore peut-être 5 voire 10 années. Avec la possibilité d’avoir son décès sur le dos. Dans pareille situation, quelle aurait été la réaction du parlement ? Les députés auraient alors rendu responsable la ministre de la mort de l’otage ? Je ne comprends pour quelle raison Mme Lahbib n’a pas davantage expliqué ce volet de la problématique.”

L’affaire résonne d’autant plus pour Mark Eyskens qu’il a lui même connu une crise gouvernementale pour une affaire de visa alors qu’il était ministre des Affaires étrangères. En 1991, il est découvert que la Belgique a accordé un visa touristique à Walid Khaled, porte-parole du groupe Abou Nidal, qui a gardé en otage la famille belge Houtekins-Kets pendant 5 ans. L’opposition, menée par le libéral Guy Verhofstadt, charge le ministre à la barre. Mais ce dernier résiste et refuse de présenter sa démission.

Si les deux crises présentent des similitudes, le ministre d’État estime toutefois que la situation d’il y a 40 ans n’est pas comparable à celle d’aujourd’hui. “Le visa de Walid Khaled avait été octroyé par le consulat de Belgique de Beyrouth. Le ministère des Affaires étrangères délivre chaque année des centaines de milliers de visas. Je ne pouvais pas tous les contrôler”.

Walid Khaled, ce “soi-disant terroriste” était, de surcroît, “un agent double”. Le porte-parole travaillait également pour le contre-espionnage français. “Cela m’avait été confirmé par Roland Dumas, mon collègue français des Affaires étrangères. Si j’avais déclaré ça au parlement, on l’aurait assassiné sur le coup.” Le double rôle joué par Waled Khalid a tout de même fini par être dévoilé puisque, trois mois après la crise politique belge, il a été tué à Beyrouth.

Confiance du parlement

À l’époque, Mark Eyskens s’était échappé de cette crise en obtenant la confiance du parlement. “Mon principe était le suivant : j’accepte la critique, on peut m’interroger et je m’explique au parlement. Je suis un démocrate. Et je soumets la question de la confiance. Si le parlement vote la confiance, je reste. Et je suis resté.”

C’est ce volet parlementaire qui scellera le sort d’Hajda Lahbib. Si les partis de la majorité acceptent de voter la motion simple de l’Open VLD, motion qui évacuera les demandes de démission de l’opposition, la libérale aura à nouveau la confiance de son gouvernement. Dans le cas contraire, la Belgique risque de connaître une nouvelle crise institutionnelle.

Sur cet aspect, le nonagénaire juge que l’opposition est dans son rôle. Les critiques des écologistes et des socialistes sont par contre “exagérées”, à ses yeux. Le chrétien-démocrate lie ces reproches “à des calculs électoraux qui n’ont que peu d’allures” et qui concernent le jeu politique au sein de la région bruxelloise. “Cela donne une image peu reluisante de la politique. On néglige le problème dramatique que Lahbib a dû résoudre.”