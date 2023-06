"Nous avons des jobs bien plus diversifiés qu’à la Police” : l’appel à la jeunesse du nouveau patron de l’armée de terre belge

“Des jeunes s’engagent parce qu’ils ont la niaque, le feu sacré mais l’aspect pécuniaire est évidemment aussi extrêmement important. Il n’y a rien à faire. Et à côté de ça, j’ai des trucs vachement plus variés à proposer que la police. J’ai besoin d’artilleurs, de jeunes qui travaillent au génie, j’ai des mécaniciens, des fusiliers d’assaut, des tireurs d’élite, des snipers, du concret et je les emmène partout dans le monde. On fait des exercices en Jordanie, on fait des exercices en Afrique, on fait des exercices en Guyane, on part en opération en Roumanie, en Centrafrique, au Mozambique : engagez-vous !”.

Vous pointez également du doigt d’autres avantages sur le plan financier.

“Les militaires reçoivent maintenant des chèques repas. Il faut savoir aussi que quand ils partent en exercice, ils ont une prime. Et quand ils partent en opération, ils ont une prime qui dépend du niveau de risque de l’opération, mais qui peut doubler le salaire. De plus, les missions ne sont pas les mêmes. Nous sommes allés dans les rues avec la police pendant longtemps mais ce n’est pas ça notre business. Ce n’est pas ça la mission première du militaire. Il est capable de faire bien plus que ça. Un artilleur ne fait pas le travail d’un policier, tout comme un garçon ou une jeune fille qui travaille au génie. Ça n’a rien à voir avec ce que fait la police, même concernant un fusilier d’assaut”.

guillement Je peux vous emmener partout dans le monde"

Comment cela se traduit-il ?

“Le militaire est formé, comme pour d’autres choses, pour des missions de protection de la population. Il va faire des patrouilles, il va faire des check-points, sécuriser des points sensibles. Il peut aussi instruire les militaires locaux pour leur permettre de faire leur travail de manière efficace. Enfin il peut remplir des missions de défense collective. Là, il va se préparer à un combat. Nous avons des techniques bien précises, on veille à bien utiliser le véhicule, la puissance de feu du véhicule pour se procurer un appui. On mène des missions défensives ou même des missions offensives sur le terrain, etc. Les missions sont donc totalement différentes. Et en plus, il le fait dans un contexte qui est tout à fait différent de la Police. Donc pour celui qui veut voir du pays, l’armée c’est une agence de voyages, mais on est payé”.

Ce mandat, c’est aussi celui de la montée en puissance du partenariat franco-belge “Capacité Motorisée” (CaMo). Griffon et Jaguar permettront par exemple d’équiper de manière organique l’entièreté des unités de la brigade.

“En termes de matériel, ça va tout changer. Entre ce que vous allez voir au défilé du 21 juillet et le même défilé dans cinq ans, vous n’aurez plus un seul véhicule qui sera le même (à une exception près). Tout le monde aura son véhicule. Ces véhicules ont une bonne mobilité et ils ont une excellente protection. Donc nous avons accordé énormément d’importance à la protection de nos militaires. Par exemple, les nouveaux véhicules par rapport au char Leopard qu’on avait dans le passé seront mieux protégés, principalement contre les mines et contre les objets explosifs improvisés. La deuxième chose, c’est ce qu’on appelle le combat collaboratif avec l’armée française”.

Comment cela va-t-il se traduire ?

“Cela veut dire qu’on va tout mettre en réseau. Comme cela, chacun pourra voir la position des véhicules amis sur une carte électronique, ils pourront aussi partager l’info sur l’ennemi. On met tout ça en réseau. Le véhicule tel qu’on vient de l’acheter, le carburant, les munitions, etc. Tout a été mis en réseau pour pouvoir le réapprovisionner à temps. Donc, le but de cette mise en réseau des différents véhicules des différentes formations militaires, c’est de gagner, d’avoir toujours un temps d’avance sur l’ennemi. Et ça, c’est assez révolutionnaire. Et c’est lié au réseau, ce n’est pas les véhicules, ce n’est pas l’armement, c’est le réseau. Et en plus, il est nativement interopérable avec les Français”.