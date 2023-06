Nouvelle réserve, entraînements plus rustiques,... : Comment le nouveau boss de la composante Terre de l'Armée belge veut durcir le ton

Quel est votre plus grand défi à la tête de la Composante Terre ?

“Notre plus grand défi, c’est le personnel. On doit faire face à une vague de départs et la concurrence est féroce sur le marché du travail. Il y a donc une nécessité de remplacer le personnel qui part à la retraite. La Défense recrute environ 2500 personnes par an, pas uniquement pour la composante Terre mais il y a quand même une grande partie pour celle-ci vu qu’il s’agit de la plus vaste de l’armée (NdlR : forte de 9350 hommes et femmes sur plus de 25.000 militaires, la Composante devrait compter sur 10.000 soldats)”.

Vous évoquez un “état d’esprit à créer” pour continuer de hausser le niveau et s’assurer que chaque unité soit “prête à partir en permanence sur un claquement de doigts”. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

“C’est un problème de chef et de leadership avant tout. C’est une culture d’entreprise je dirais, un état d’esprit à inculquer à nos chefs, quelque chose qui s’est perdu après la Chute du mur de Berlin. Une période où la plupart de nos forces terrestres étaient en Allemagne et où les gens étaient censés être mobilisables dans l’heure sur un claquement de doigts. Le temps de passer à la caserne, de prendre les armes et de monter dans les véhicules pour partir sur sa position à la frontière. On a un peu perdu ça car il faut dire aussi que les opérations sont plus rares. Certaines missions récentes ont ce “désavantage” que cette mentalité d’être prêt à partir à tout moment a disparu”.

La Composante Terre fournit 70 % des soldats belges déployés en opération. Le défi est aussi d’améliorer notre préparation opérationnelle ?

”Je pense qu’on s’oriente vers des conflits de plus en plus durs et difficiles qui demandent d’intervenir plus rapidement. C’est pour cela que je demande à nos chefs d’inculquer cette mentalité pour augmenter notre capacité opérationnelle. On a des chefs de grande qualité et ça ne posera pas de problèmes. Il suffira de mettre l’accent sur ce point et je suis sûr que ça se passera très bien”.

On parle de plus en plus de la nécessité de se préparer à des conflits de haute intensité. Quelles formes peuvent-ils prendre ?

“On doit en effet se préparer à ce qu’ils se multiplient dans les mois et les années à venir. Je pense que la guerre en Ukraine, personne ne s’y attendait. Donc ça a été une surprise stratégique pour tout le monde. On a bien eu quelques indications de l’OTAN mais personne n’y croyait vraiment, pourtant, ça a quand même eu lieu. Donc si la situation se désagrège encore plus, on pourrait être amené à déployer beaucoup plus de troupes, beaucoup plus rapidement sur le flanc est de l’OTAN. Le monde, notamment l’Arc autour de l’Europe devient aussi de plus en plus dangereux, insécurisé et imprévisible, nous avons le flanc est, mais il y a aussi la partie sud-est, dont le Moyen Orient et le flanc sud en Afrique”.

Quelles sont les zones les plus à risques aujourd’hui ?

"Je ne vais pas vous faire un dessin avec la Syrie, l’Iran ou encore l’Irak. Vous savez, la Turquie fait partie de l’OTAN et elle a une frontière commune avec l’Iran, et l’Irak, avec la Syrie, et la Syrie est à 4h30 heures de vol, ce n’est donc pas si loin que ça. Et puis vous avez toute la partie africaine, notamment le Sud avec la bande sahélo saharienne où non seulement vous avez affaire à des gouvernements qui ne maîtrisent pas toujours la situation dans leur pays, mais c’est aussi la zone où passent tous les trafics de drogue, d’armes et d’êtres humains. À l’est du Congo, vous avez aussi un problème latent depuis des années et des années."

Face à cette situation, quel sera le rôle de notre armée ?

”Si vous regardez un peu l’Arc, tout ce qui se passe autour de l’Europe, je ne crois pas qu’on peut dire que la situation est très stable, très calme. C’est le rôle de la Défense belge d’intervenir dans ces zones. Bien sûr, dans un contexte multinational la plupart du temps où l’OTAN nous procure la sécurité. Cette sécurité, nous sommes dans l’impossibilité de la garantir seuls pour la population belge et donc nous faisons partie de cette alliance. Nous resterons donc évidemment dans cette alliance, mais nous devons apporter notre pierre à l’édifice au sein de cette alliance et contribuer d’une manière proportionnelle et honnête aux opérations. Et c’est pour ça que nous sommes présents sur le flanc est et en Afrique dans le cadre d’autres alliances comme l’UE par exemple”.

Selon vous, il ne faut pas plus d’entraînements mais des entraînements plus adaptés et plus rustiques. Concrètement, qu’est-ce que ça va changer ?

“Je vise également plus d’attractivité dans le domaine de l’entraînement. Un jeune qui intègre la Défense ne veut pas se contenter d’aller faire du tir à Marche-en-Famenne. On peut donc faire d’une pierre deux coups en prévoyant des entraînements attractifs à l’étranger, par exemple en Sardaigne, en Guyane ou en Jordanie, là où se trouvent des installations d’entraînement qui offrent des possibilités supérieures à ce que nous avons en Belgique. On pourra alors entraîner des skills et des tactiques différentes, tout en augmentant notre réactivité et notre efficacité”.

Vous appelez à la mise en place d’une nouvelle réserve, plus opérationnelle. Sous quelle forme ?

“Je porte beaucoup d’espoir sur un nouveau concept de réserve pour certaines personnes. Nous n’avons pas toujours besoin de quelqu’un qui est en permanence présent, et donc par exemple quelqu’un qui viendrait deux semaines, trois semaines, un mois par an, cela peut être intéressant. Il faut un concept attractif pour attirer des gens qui voudraient bien venir travailler quelques semaines dans l’armée. Encore une fois, il faut un statut attractif pour la personne et un statut attractif pour son employeur. Nous travaillons sur ce genre de choses avec la direction du personnel”.

Il s’agirait donc d’une réserve territoriale ?

“On peut lui donner des missions territoriales sur le territoire national mais elle pourrait également servir à remplir les unités qui partent en opération à 100 %. On peut envisager des tas de missions différentes pour cette réserve. Par exemple, la Belgique, qui est aussi une zone de transit pour le matériel de l’OTAN qui arrive au port d’Anvers et qui doit partir vers l’est. Cette mission de transit ne s’improvise pas. On peut donc imaginer que ce soit la réserve, qu’elle le fasse avec une formation spécifique. On peut imaginer d’autres choses passionnantes, dont le garçon ou la jeune fille intéressé à partir en opération un mois par an par exemple, notamment avec une unité opérationnelle six mois en Roumanie, au Mali ou au Mozambique. Ça devrait être possible dans le futur, j’en suis persuadé”.

Quel message adressez-vous au futur gouvernement ?

“Nous sommes déjà très contents d'avoir obtenu le budget que nous avons obtenu, ça permet de renouveler le matériel, mais aussi de recruter. Ces budgets sont principalement des budgets d'investissement, notamment pour du nouveau matériel. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est augmenter la résilience des budgets de fonctionnement, les munitions et l'entretien des véhicules, il faudra par exemple absolument augmenter nos stocks de munitions. On y travaille, on prépare notre narratif que nous allons proposer lors de la nouvelle législature. On sait très bien vers quoi on va aller, notamment à l'égard du nouveau statut de la réserve”.