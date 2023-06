Procès des attentats à Bruxelles: la défense de Krayem ne conteste pas sa culpabilité mais bien la motivation du parquet

"Nous n'avions aucun argument à vous exposer sur la culpabilité, tout concernait la peine", a expliqué la pénaliste en introduction de son intervention. "Mais, à la lecture des réquisitions, nous sommes contraintes de prendre la parole, dans la mesure où l'accusation vous demande de prendre votre décision sur base d'éléments erronés."

Ces éléments n'ont, certes, aucune influence sur la culpabilité de l'accusé suédois, mais "votre décision doit être motivée sur base d'éléments factuels", a-t-elle insisté, les appelant à la rigueur. Elle leur a rappelé que si les accusés avaient le droit de mentir, le ministère public n'était pas autorisé à le faire.

Me Stuyck a ainsi développé ce qu'elle estime être des incohérences dans le réquisitoire du parquet, citant trois éléments qui, a-t-elle souligné, sont faux.

Elle est d'abord revenue sur l'expérience d'Osama Krayem en Syrie. D'après les procureurs, sa présence sur zone le rendait intéressant pour la production de bombes par la cellule terroriste. L'accusé suédois a ainsi été présenté comme un expert en explosifs. En réalité, a contré l'avocate, il n'y a que deux experts de ce type: Ahmad Alkhald, qui a aidé la cellule à lancer la confection de TATP avant les attentats de Paris et Bruxelles, et le kamikaze Najim Laachraoui. Ce dernier a d'ailleurs tenté de demander des précisions de fabrication au premier par le biais d'un message audio adressé à Oussama Atar.

Me Stuyck a ensuite fait référence à une photo du dossier sur laquelle on voit Osama Krayem dans une maison en Syrie où l'on fabrique des explosifs. On l'y voit remplir des cylindres de TNT. "M. Krayem est à ce point un spécialiste des explosifs que c'est à lui qu'on donne des directives pour effectuer des petites tâches dans la confection des bombes", a-t-elle ironisé. "Et, en tant que spécialiste, aurait-il foutu le feu à l'appartement" de la rue Max Roos lors de la confection du TATP?, s'est-elle demandée. "Il n'était qu'un simple exécutant, de la même manière qu'il était un exécutant dans l'achat des précurseurs."

La pénaliste a, dans la foulée, balayé l'argument de la téléphonie, où "tout est faux, du début à la fin!". Les procureurs fédéraux ont notamment relié le numéro d'Osama Krayem au téléphone portable abandonné par Sofien Ayari lors de son évasion après la fusillade rue du Dries à Forest, le 15 mars 2016. Me Stuyck a cependant cité plusieurs procès verbaux qui montrent que les procureurs se sont trompés sur les numéros de téléphone attribués à l'accusé. "Les procureurs bluffent-ils ou n'ont-ils pas lu les PV?", a-t-elle lancé.

Troisième élément qui ne tient pas la route, d'après la défense du Suédois: des fichiers en langue anglaise sur des cibles potentielles d'attentat dont la consultation a été attribuée à Osama Krayem. Ceux-ci ont été ouverts sur un ordinateur ayant appartenu aux membres logeant rue du Dries et le parquet les relie à Osama Krayem car l'homme parle anglais. Mais Mohamed Belkaïd, abattu lors de la fusillade à cette adresse le 15 mars, maniait également la langue de Shakespeare, a pointé Me Stuyck.

"Les enquêteurs n'ont démontré aucun lien entre Osama Krayem et l'ordinateur de la rue du Dries", a asséné l'avocate. Le PC contenait, de plus, des fichiers en français sur des cibles potentielles et qui ont été ouverts le même jour que ceux en anglais, très probablement par Najim Laachraoui, selon Me Stuyck. "C'est un peu court de dire qu'Osama Krayem a ouvert ces fichiers parce qu'il sait parler anglais", a-t-elle dénoncé, pointant l'absence d'éléments objectifs permettant de confirmer cette affirmation.

Dans la foulée de cette plaidoirie, la seconde avocate de l'accusé suédois, Me Jane Peissel, venue de Paris, a évoqué deux autres éléments avancés par le parquet et qu'elle estime également faux.

D'après elle, il est erroné d'affirmer que son client a rédigé un testament avant les attaques. Et d'ailleurs, "peu importe qu'il ait renoncé à mourir lui-même, qu'il ait ou non laissé un testament. Cela ne change rien à sa culpabilité (...) Mais il est inutile d'inclure des éléments faux dans la motivation" de la décision que rendra le jury, a lancé la pénaliste française. Si Osama Krayem n'a pas écrit de testament, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention de mourir, a-t-elle rappelé, citant les auditions du Suédois.

Enfin, Me Peissel a invité les jurés à ne pas retenir la "nouvelle" théorie du parquet fédéral selon laquelle son client, sans lien avec la Belgique, s'y est rendu sur la base des seuls liens tissés avec Najim Laachraoui en Syrie. "Personne ne les y a vus ensemble" et leurs dates de séjour coïncident peu, a-t-elle relevé. Le dossier ne comprend en outre aucune question ou supposition en ce sens de la part des enquêteurs ou des juges d'instruction, a-t-elle ajouté. Il n'est pas non plus prouvé que l'accusé avait noué un lien avec Oussama Atar, le dirigeant de la cellule terroriste.

"C'est pourtant par ce biais-là que le parquet arrive à sa conclusion qu'Osama Krayem voulait retourner en Syrie ou commettre un autre attentat après le 22 mars... C'est du pur fantasme!", a tranché l'avocate, demandant aux jurés de "s'arrêter à la porte de cette théorie, qui n'est corroborée par rien".+