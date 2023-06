Qatargate: comment se déroule une procédure de levée d’immunité parlementaire pour un eurodéputé ?

Pour Panzeri, figure centrale du dossier, aucune démarche dans ce sens n’a été menée puisqu’il n’est plus actif en politique. L’eurodéputée grecque Eva Kaili a, elle, été interpellée en flagrant délit, ce qui permet aux autorités judiciaires d’intervenir sans demande de levée d’immunité. Par contre, pour l’eurodéputé belge Marc Tarabella – qui n’y était pas opposé -, tout un processus a été enclenché pour, in fine, permettre la levée de l'immunité parlementaire. La même démarche devra être adoptée pour Marie Arena, également eurodéputée belge.

Quel est le processus ?

Présomption d’innocence de mise

Au niveau européen, c’est dans le protocole numéro 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – plus particulièrement les articles 8 et 9 – qu’il faut se plonger pour comprendre le processus en la matière.

”Les députés nationaux belges sont soumis à l’article 59 de notre Constitution, au terme duquel il n’est possible de les traduire devant un juge pénal qu’après avoir obtenu de la Chambre des représentants qu’elle lève leur immunité. Les eurodéputés belges sont soumis à la même règle, explique Marc Verdussen, professeur de droit constitutionnel à l’UCLouvain. Sauf que, pour les eurodéputés belges, c’est le Parlement européen qui lève, ou non, l’immunité. Qui a le pouvoir de demander la levée ? Le protocole numéro 7 laisse le soin à chaque État de désigner l’organe compétent. Pour la Belgique, c’est le parquet fédéral.”

Le professeur Verdussen précise que le parquet fédéral doit, dans sa demande de levée d’immunité, se baser sur une série d’éléments concrets. “Le parquet fédéral doit convaincre le Parlement européen et d’abord la commission des Affaires juridiques de ce même Parlement, organe qui a le pouvoir de recommandations dans la levée de l’immunité. Pour aboutir, il faut que les indices visant la personne soient suffisamment sérieux, que la demande de levée d’immunité ne soit pas dictée par des considérations politiques, et que la levée d’immunité ne mette pas en cause l’indépendance de l’institution parlementaire. Attention, il n’est pas question de prouver la culpabilité de quiconque, d’autant, et ça n’est pas vain de le rappeler, que la levée d’immunité parlementaire ne prive pas l’intéressé du droit à une innocence présumée. La présomption d’innocence reste bien de mise tant qu’un jugement définitif ne dit pas l’inverse.”

Damien Vandermeersch, professeur de droit à l’UCLouvain et spécialiste de la procédure pénale, précise qu’une demande de levée d’immunité parlementaire peut se faire durant deux moments : “Le parquet fédéral va introduire sa demande soit à la demande du juge d’instruction parce qu’il envisage une détention préventive, soit de lui-même, avec son réquisitoire final, parce qu’il va demander, devant la chambre du conseil, le renvoi du dossier devant un tribunal correctionnel.”

Notons que la procédure prend du temps. Ainsi, la levée d’immunité de Marc Tarabella a été effective quatre semaines après le début du processus, comme l’expliquait La Libre en janvier.