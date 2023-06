Règlements de compte, tortures, guerre de territoire : comment les bandes criminelles du milieu marseillais ont fait main basse sur la Belgique

À lire aussi

Selon nos informations, les bandes criminelles opérant à Marseille ont de plus en plus une mainmise sur le trafic de drogue en Belgique. La semaine dernière, un Algérien de 33 ans qui vendait de la drogue dans la cité du Peterbos a été torturé et battu à mort car il opérait sur le territoire d’une bande rivale. Son corps a été retrouvé par un joggeur derrière le bloc 1. Un suspect s'est livré à la police vendredi soir et a été placé en détention provisoire pour meurtre par le juge d’instruction. Il est désormais avéré que cette exécution est à mettre en lien avec le milieu marseillais.

Un usage beaucoup plus radical de la violence

"Nous n’avons plus affaire à des trafiquants artisanaux mais bien à des réseaux organisés dont les ficelles sont tirées depuis Marseille", explique une source bien informée. "La mafia marseillaise va ainsi contrôler le flux de drogue qui s’écoule en Belgique ainsi que la manière avec laquelle le deal est organisé. Ils agissent avec un usage beaucoup plus radical de la violence."

Désormais, plus personne au sein de la police ne conteste le fait que le milieu marseillais a pris le contrôle de cités et quartiers populaires comme le Peterbos ou Clemenceau, avec des règlements de compte toujours plus violents. "Cela a pour conséquence que l’on observe des guerres de territoires de plus en plus acharnées. Les luttes pour les juteuses parts de marché vont s’opérer de manière beaucoup plus large", ajoute notre interlocuteur.

Des divergences de vues dans la stratégie à adopter

Il revient à la police fédérale de chapeauter la lutte contre les ramifications du trafic de drogue mais dans la pratique, il apparaît que les autorités sont divisées par rapport à la stratégie à adopter pour tenter d’éviter une escalade de violence. En ce qui concerne la zone de police Midi, par exemple, il ressort que les responsables sont totalement débordés. "Les services sont dans l’incapacité de suivre l’ensemble des dossiers faute de personnel et d’absence de réaction de la part du fédéral", nous confie-t-on.

Deux dynamiques s’opposent au sein même de l’état-major des forces de l’ordre en Belgique. "Certains préconisent une stratégie vers le haut, avec des mises sur écoute, des procédures longues et secrètes, ce qui fait d’ailleurs que le Service d’Enquête et de Recherche (SER) de la zone de police Midi est devenu en quelques sortes une excroissance des services de la police fédérale, tandis que d’autres plaident pour l’injection de davantage de moyens visibles sur le terrain, afin d’obtenir des résultats tangibles auprès de la population."

L’idéal serait de combiner les deux approches mais le manque de moyens financiers constitue un frein à l’accomplissement de cet objectif. "Le résultat est qu’il n’y a pas de ligne claire par rapport à la stratégie à adopter, d’autant qu’il s’agit d’une guerre disproportionnée car les réseaux criminels disposent de moyens extrêmement développés par rapport à ceux de la police et ils auront toujours un coup d’avance", conclut notre source.