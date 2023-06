80 enfants piétons sont victimes d'un accident de la route en Wallonie chaque année

L'augmentation des accidents en été peut s'expliquer par la présence accrue des enfants sur les routes à cette période de l'année, lorsqu'ils sortent jouer ou se baladent durant les journées ensoleillées, ce qui les expose davantage aux risques routiers, note l'agence. Par ailleurs, le manque de visibilité intervient deux fois plus souvent dans les accidents impliquant des enfants piétons lors de traversées que les autres tranches d'âge. 80% des enfants victimes d'un accident en tant que piéton le sont lorsqu'ils traversent la chaussée, contre 70% des adultes. Leur petite taille en est l'explication principale.

Pour assurer la sécurité des enfants sur la route, l'agence wallonne déconseille notamment le déplacement des enfants seuls avant l'âge de huit ans. Leur besoin constant de bouger sauter, courir et les difficultés qu'ils ont à s'arrêter brutalement peuvent s'avérer dangereux sur la route, indique l'AWSR. L'agence conseille de se déplacer régulièrement à pied avec l'enfant pour le préparer à être un piéton prudent et l'habituer aux situations à risque (approche d'un carrefour, sortie de garage?) et à la meilleure manière de réagir face à un obstacle imprévu. Il est important de communiquer avec l'enfant lors de tout trajet, comme lui décrire tous les éléments auxquels prêter attention avant de s'engager dans la circulation, indique encore l'ASWR. L'agence conseille également de sensibiliser l'enfant à sa visibilité, notamment via le choix des vêtements, et enfin, de le féliciter lorsqu'il adopte de bons comportements.