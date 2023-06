Cadeaux de fin d'année aux enseignants : "On se sent parfois obligés de participer aux cagnottes"

"Pourquoi doit-on toujours faire des cadeaux? Entre l'institutrice, la prof de gymnastique, la directrice, les éducateurs, ça fait vite grimper l'addition. En tant que parent on se sent obligé sinon on a peur que notre enfant soit mal vu par la personne en question. Pour moi, c'est une pression supplémentaire qu'on impose aux parents", déplore la maman d'une élève de primaire.