Ce n'est pas à prendre à la légère: pourquoi jeter un bâton à votre chien peut lui coûter la vie

"Jeter des bâtons à votre chien peut être dangereux et entraîner d’horribles blessures qui vous affecteront vous et lui, comme des coupures sur la langue et la gueule, ou dans la gorge", a expliqué la présidente de l’association des vétérinaires britanniques aux journalistes du Times. "Même quand la blessure est traitée, des échardes restent souvent fichées et d’autres opérations sont nécessaires"

Pour permettre à vos compagnons poilus de passer du bon temps, mieux vaut dès lors privilégier les bâtons en caoutchouc, les frisbee ou les balles.

Le lancer de balles, un jeu contesté

Par ailleurs, les jeux de lancer sont contestés par certains éducateurs canins. Selon eux, lancer une balle ou n'importe quel objet à un chien dans l'espoir qu'il le ramène risque de l'inciter, s'il a déjà l'habitude de le faire, à courir davantage après les autres animaux mais aussi les joggeurs et les vélos. La portée éducative de ce type de jeu est également contestée.