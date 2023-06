”Déjà, cette norme de 533 date des accords de Schengen. Depuis, la fréquentation a bien augmenté. Elle doit être revue à la hausse”, réagit Vincent Gilles, président du SLFP police. “En outre, ce déficit de personnel est chronique. Il est structurellement organisé. On dépense moins pour l’aéroport pour dépenser plus ailleurs. Entre 2015 et 2018, à l’époque où Jan Jambon était ministre de l’Intérieur, nous avons, préavis de grève à l’appui, obtenu un effectif de 460. C’était encore trop peu mais aujourd’hui on est revenu bien en dessous. Les collègues sont sous pression. La qualité de leurs conditions de travail en pâtit.”

À lire aussi

S’ajoute un problème de recrutement. Primo, il y a un souci linguistique : Zaventem étant en Région flamande, les francophones ne peuvent y postuler. Et puis ça ne se bouscule pas au portillon : “Ce sont essentiellement des policiers limbourgeois qui postulent à Zaventem. Dans cette province, il y a moins de zones de police et moins d’emploi”, explique Vincent Gilles.

À lire aussi

”Et puis, de façon générale, les néerlandophones postulent moins que les francophones pour entrer à la police”, prolonge Anthony Turra, secrétaire permanent CSC Police “C’est une question de marché du travail. Sans doute sont-ils moins intéressés par la fonction publique.”

En guise de renfort, la police fédérale a tout de même détaché 14 employés à l’aéroport national au début de ce mois. Il s’agit d’inspecteurs récemment diplômés des académies de police de Liège et de Bruxelles qui n’ont pas encore été affectés à un poste ou à une place. ils seront employés temporairement en tant que contrôleurs des frontières.

Ce lundi, deux des huit box dédiés à ce contrôle n’étaient pas opérationnels : “Cela arrive plus qu’accidentellement qu’il manque de policiers pour un ou deux box et pas seulement pour des raisons de maladie”, avance Vincent Gilles. An Berger, porte-parole de la police fédérale, nuance : “Lundi après-midi, nous avons eu affaire à des contrôleurs des frontières malades de sorte que deux des huit box n’étaient pas opérationnels. Sans cela, tous les box sont pourvus d’un policier aux heures de pointe.”

”Les personnes qui partent en vacances dans des pays hors Schengen pendant cette période chargée devront tenir compte du fait qu’il peut y avoir une file d’attente plus longue dans les prochains jours”, prévient An Berger. Selon la police fédérale, l’aéroport de Zaventem est surchargé depuis le week-end dernier et ce sera également le cas dans les prochains jours et ce week-end. Chaque été, il y a des pics allant jusqu’à 40 000 passagers au départ. “Ceux qui sont à l’heure à l’aéroport – trois heures à l’avance est le conseil pour les vols vers les pays hors de la zone Schengen – pourront partir. Dans tous les cas, nous faisons le maximum pour limiter les temps d’attente”, précise An Berger.