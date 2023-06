Jours blancs à rallonge dans les écoles : “Certains élèves ont carrément deux semaines de congé supplémentaires”

"Mes enfants sont en troisième et en quatrième secondaire et ils ont terminé leurs examens le 22 juin et depuis... Plus rien. L'école n'organise plus aucune activité, ils sont donc à la maison. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils ont terminé aussi tôt dans l'année", s'étonne un papa dont les adolescents sont scolarisés dans l'enseignement libre.

"Des certaines écoles, les examens sont déjà finis depuis plusieurs jours", confirme Bernard Hubien, secrétaire général de l'UFAPEC (Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique). "On a eu des questions de quelques parents à ce sujet. Les examens n'ont pas forcément été décalés dans toutes les écoles donc la fin de la session a parfois lieu plus tôt que prévu. Certains élèves ont donc deux bonnes semaines de congé supplémentaires"

"Il y a plusieurs explications possibles. Peut-être que seules certaines classes ou options de l'école sont concernées et ça se passe comme ça pour une question liée à l'aménagement des horaires. Sinon, dans de plus en plus d'écoles de l'enseignement qualifiant, une deuxième session est organisée dès fin juin/début juillet. Mais il se peut aussi que certaines écoles aient un souci de transmission avec les nouveaux rythmes scolaires", explique de son côté Arnaud Michel, porte-parole du Segec (Secrétariat général de l'enseignement catholique).

Pourtant, selon le porte-parole de la ministre de l'Education Caroline Désir, la réforme des rythmes scolaires n'aggrave pas du tout cette situation.

"On peut effectivement trouver que le nombre de jours blancs est trop élevé car cela réduit les temps d'apprentissage et de présence des élèves à l'école. C'est aussi notre lecture. C'est pourquoi la réforme des rythmes a prévu une réduction du nombre de jours blancs dans le fondamental dès 2022 et une diminution du nombre de jours blancs dans le secondaire de manière progressive. A partir de l'année 2026-2027, les quotas autorisés seront réduits d'un tiers.

Actuellement, le nombre de jours blancs est fixé à trois dans l'enseignement fondamental, à 18 pour les trois premières années de secondaire et à 27 de la quatrième à la 6ème secondaire.

Précisons également que la fin de l'année n'est pas synonyme d'oisiveté dans toutes les écoles. "Nous avons insisté auprès de nos établissements sur le fait qu’il était nécessaire de limiter le plus possible le nombre de jours blancs. Nous avons demandé à chaque école de veiller à accueillir au maximum l’ensemble des élèves après la fin de la session d’examens jusqu’au vendredi 7 juillet 2023, en organisant, à titre d’exemple, des séances de remédiation, de consolidation, de dépassement, des excursions, des activités sportives, culturelles, artistiques, technologiques, citoyennes. Parmi nos écoles, certaines font vraiment preuve d’imagination pour occuper leurs élèves de la meilleure manière. L’Athénée royal de Marchin, par exemple, organise des camps", indique la porte-parole de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Au SEGEC aussi, des écoles ne laissent pas leurs élèves désoeuvrés. "A Don Bosco, les élèves de cinquième et sixième en technique de qualification achèvent en option bois achèvent une Tiny House. A Ixelles, saint-André organise une journée de sensibilisation au handicap, une formation aux Fake News et des voyages facultatifs", indique le porte-parole de la fédération de pouvoirs organisateurs.