Les jeunes souffrant de handicap, de problèmes mentaux et familiaux seront orientés vers des services plus adéquats

Dans ce contexte, la Conférence Interministérielle Santé publique a décidé ce mercredi de mettre sur pied un protocole d’accord pour améliorer la prise en charge de ces jeunes en les orientant vers des services plus adéquats. L’objectif est que l’aide à la jeunesse, qui est le dernier filet de sécurité pour les enfants en danger ou en difficulté, ne soit plus isolée lors des prises en charge, dont certaines pourraient être traitées en amont ou de façon transversale.

"Cette démarche vise à soutenir les services confrontés à des enfants et des jeunes relevant à la fois de l’aide à la jeunesse ainsi que des secteurs du handicap et de la santé mentale”, explique la ministre de l’Aide à la Jeunesse Valérie Glatigny. “Des jeunes qui, trop souvent, ne trouvent pas leur place dans les dispositifs d’aide et de soin. C’est à l’institution à s’adapter aux besoins des jeunes et non l’inverse. Il s’agit d’une priorité pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous poursuivons la collaboration avec les autorités régionales afin d’améliorer leur prise en charge.”

L’objectif est dès lors de rendre plus accessible l’ensemble des ressources des différents secteurs afin de pouvoir mettre en œuvre au plus vite une réponse intersectorielle aux enfants et aux jeunes qui sont en souffrance.

"Ce protocole vient compléter d’autres mesures prises depuis le début de la législature. Ainsi, le budget de l’aide à la jeunesse a structurellement augmenté de 52 millions d’euros sur ces 5 dernières années”, détaille la ministre Glatigny. “Ces moyens supplémentaires visent à renforcer la prévention, les services d’intervention en famille ainsi que les services de placement familial d’urgence et de court terme. Outre le renforcement du personnel, ils ont aussi permis créer des prises en charge supplémentaires, à savoir 169 places supplémentaires structurelles par an, dont 85 en hébergement.”