Météo: un ciel toujours nuageux et encore quelques pluies possibles

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera d'abord généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. En seconde partie de nuit, la nébulosité et le risque d'averses augmenteront graduellement. Les minima se situeront entre 13°C en Ardenne et 17°C dans les autres régions. Le vent sera faible de sud-ouest et en Ardenne de direction variable. Le long du littoral, il sera généralement modéré. Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses pouvant s'accompagner d'orage. Les maxima varieront entre 20°C en haute Ardenne et à la Côte et 26°C en Campine et en Gaume. Le vent deviendra généralement modéré de sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest.

Vendredi, la journée débutera sous un soleil parfois voilé par des bancs de nuages élevés. Des nuages cumuliformes se développeront ensuite avec possibilité de quelques averses isolées. Le temps restera cependant sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront entre 19°C en bord de mer et dans les Hautes Fagnes et 24°C dans le centre du pays.

Samedi, le ciel sera très nuageux et une zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Un temps plus sec avec des éclaircies reviendra à partir de l'ouest en fin de journée.

Dimanche, la nébulosité sera variable avec quelques averses, surtout sur l'est du pays.