Paul Magnette contre une coalition avec la N-VA et le MR : “Bouchez est en train de faire des mamours à Théo Francken”

Selon le président du PS, ce gouvernement doit tenir jusqu’au bout de sa législature. “On fera tout pour que ce soit le cas”, déclare-t-il. Mais Paul Magnette reste obligé de se poser la question d’un nouveau gouvernement à former. Le PTB aurait déjà annoncé qu’il n’y participerait pas, tandis que le Vlaams Belang est “évidemment écarté”, d’après le président du PS.

Mais un autre parti dont il ne souhaite pas la présence au sein du gouvernement est la N-VA : “On va tout faire pour l’éviter”, martèle Paul Magnette. Il critique d’ailleurs le comportement du président du MR. “Ce n’est pas un secret, la N-VA propose une ligne socio-économique de droite. Ce n’est pas un hasard si Monsieur Bouchez a la nostalgie de la Suédoise et qu’il est en train de faire des mamours à Théo Francken”, assène-t-il. “C’est son point de vue de droite, c’est logique. Moi, à gauche, je veux tout faire pour éviter la N-VA et le MR.”