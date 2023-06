PS et Ecolo vont mener la vie dure à Hadja Lahbib : “Ça va être le supplice chinois”

La libérale n’est pas pour autant sortie d’affaires. Les écologistes et les socialistes vont maintenir le narratif la présentant comme incompétente. C’est ce qui a été décidé mardi au terme de longues réunions entre parlementaires supervisées par les présidents de parti. Des tractations qu’on nous décrit comme tendues et difficiles, puisqu’il était question de l’avenir de la Vivaldi.

Mener la vie dure

Mercredi, la position du PS et d’Ecolo est sans appel. Puisque la ministre ne lâchera pas son poste, elle va souffrir. “Ça va être le supplice chinois”, déplore-t-on au MR. “On redoublera de vigilance. Parce qu’on a vu des incohérences dans sa défense, on va mettre en doute tout ce qu’elle dira. Elle va devoir regagner la confiance”, confirme Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo. “Comme nous n’avons plus confiance en elle, on va malheureusement douter de tout ce qu’elle vient nous raconter en commission des Affaires étrangères”, a insisté sur Matin Première Ahmed Laaouej, chef de groupe PS.

Sur quoi précisément porteront ces coups de pression ? Le travail d’une ministre des Affaires étrangères se joue d’abord à l’international. Il faut défendre les intérêts du pays. On est davantage dans la représentation que dans la production de lois et de réformes. Attaquer la cheffe de la diplomatie, c’est potentiellement mettre en danger l’image de la Belgique.

L’aile gauche du gouvernement pourra néanmoins mettre des bâtons dans les roues d’Hadja Lahbib lorsque celle-ci devra défendre des dossiers qui passent au conseil des ministres. Plusieurs vice-Premiers ont confirmé qu’ils allaient être plus vigilants à l’avenir. L’aile parlementaire pourra également réclamer des comptes à répétition en commission des relations extérieures.

Jeu politique plus qu’éthique

L’affaire des visas iraniens n’était-elle rien d’autre qu’un bras de fer politique ? C’est ce qu’on entend des deux côtés de la scène. Derrière les vibrantes déclarations sur les droits humains, derrière les critiques portant sur la chronologie des faits et sur la dilution des responsabilités, l’objectif réel aurait été de fragiliser le camp adverse.

guillement Je ne suis pas certain qu’on aurait connu le même acharnement si cela avait été un chef de groupe liégeois”

Le MR accuse le PS et Ecolo d’avoir fait des calculs électoraux et d’avoir tenté de faire tomber une figure cruciale de la campagne. Dans le dernier sondage du Soir (début juin), la Schaerbeekoise était en effet la quatrième personnalité favorite à Bruxelles, loin devant Caroline Désir (PS), Ahmed Laaouej (PS), Zakia Khattabi (Ecolo), Valérie Glatigny (MR) ou Alexia Bertrand (Open VLD). “Je ne suis pas certain qu’on aurait connu le même acharnement si cela avait été un chef de groupe liégeois”, résume un ténor du parti.

En face, on assume le ton. Gilles Vanden Burre parle d’un “chantage politique” dans le chef de Georges-Louis Bouchez. Le président du MR aurait, selon l’Ecolo, préféré bluffer sur l’avenir de la Vivaldi pour ne pas devoir assumer les erreurs de sa ministre.