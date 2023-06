Un “CEB tenue correcte exigée” : une maman s’indigne qu’on interdise le short à son enfant, “on leur met déjà assez de pression comme ça !”

"Chez vous aussi il faut que les enfants soient en tenue de ville (chemise pantalon pour le mien)? Ça m’indigne.", a-t-elle indiqué sur Twitter avant de préciser que l'école demande aux élèves d'arborer une "tenue correcte (pas de sweats, pas de shorts...)". Selon la maman, la demande émane des institutrices elles-mêmes. "Je ne sais pas pourquoi, ni si ça a un impact sur leurs résultats. Mais je pense surtout que ça leur donne du stress et un inconfort supplémentaire et leur indique que l’apparence compte et que même si ils sont bons, ça ne suffit pas", précise-t-elle.