Cette note de la Sûreté de l’État qui pourrait sauver la peau d'Hadja Lahbib: "Impossible de dire quel rôle jouent les vidéos"

”Des photos de cet événement peuvent également être trouvées sur les comptes de médias sociaux des participants eux-mêmes et dans la presse grand public. Les activités de renseignement à l’égard de la diaspora peuvent conduire à une répression à l’égard des membres de la famille restés au pays. C’est évidemment inacceptable. Notre service s’engage à préserver la sécurité et les droits démocratiques des opposants en Belgique contre l’espionnage et l’ingérence, et les autres menaces.”

Cette analyse vient fragiliser la thèse qui met en péril Hadja Lahbib. Cette thèse affirme que la mère de deux Belgo-Iraniens aurait été interrogée par les renseignements iraniens car ses fils auraient été filmés dans une manifestation à Bruxelles par une délégation d’Iraniens. Cette délégation, qui comptait parmi elle le “boucher de Téhéran”, Alireza Zakani, a reçu l’autorisation d’entrer sur le territoire grâce aux visas validés par le ministère des Affaires étrangères.

Sur base des révélations portant sur les témoignages des Iraniens, PS et Ecolo réclamaient à nouveau la tête d’Hadja Lahbib. Cet élément pourrait changer la donne.