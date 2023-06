"Cirque", "Lâcheté", "Hypocrisie": Hadja Lahbib à nouveau fragilisée au Parlement

Changement radical de ton dans la majorité. Alors que l’heure était à l’apaisement, le PS dégaine l’appel à la démission. Sur LN24, le chef de groupe à la Chambre Ahmed Laaouej affirme que, si ces informations sont avérées, la ministre ne peut rester à son poste.

Peu après les Ecolo Gilles Vanden Burre et Samuel Cogolati tirent des flèches du même acabit. La crise est ravivée.

Interrogée en plénière, la ministre se défend en se basant sur une note de la Sûreté de l'État. "Il est impossible de dire quel rôle jouent les vidéos de cet événement dans la répression en Iran", peut-on lire dans la note de la Sûreté de l'État. Pour la libérale, rien ne permet d'affirmer que les ennuis de la mère ont un lien avec les images filmées par la délégation. Elle reconnaît néanmoins que les personnes à l'origine de l'arrestation de la mère des frères P. faisaient partie de la délégation qui a bénéficié de ses visas.

À lire aussi

Ces explications ne convainquent ni l’opposition - qui maintient ses appels à la démission - ni le PS et Ecolo-Groen. Ces trois partis de la majorité maintiennent que le discours de la ministre est truffé d’incohérences et qu’elle doit prendre elle-même la responsabilité de démissionner. Au nom de la stabilité du pays, ils se refusent toutefois d’actionner le processus parlementaire qui aurait pu signifier son exclusion. En fin de journée, ces trois partis votaient pour soutenir la motion pure et simple qui évacue les motions de défiance appelant à la démission d’Hadja Lahbib. On note que Vooruit et le CD&V sont restés très discrets tout au long de la journée.

Résultats des votes sur 133 votants : 79 pour, 50 contre, 4 abstentions. L’intention des socialistes et des écologistes est de ne pas mettre en difficulté le gouvernement, répètent-ils. Pour marquer l’absence de soutien à la ministre, un membre de chaque groupe s’abstient : Malik Ben Achour pour le PS et Samuel Cogolati pour Ecolo-Groen.

Chez les Engagés et chez DéFI, les mots sont durs à l'encontre des partis de la majorité. Georges Dallemagne (Les Engagés) qualifie de "cirque" l'attitude prise par le PS et Ecolo. Pour Sophie Rohonyi (DéFI), "c'est de l'hypocrisie et de la lâcheté" que de "dire d'un côté que la ministre Lahbib a fauté" mais de l'autre "dire que c'est à la ministre elle-même de prendre la décision de démissionner".

Au terme de cette journée pleine de rebondissement, le constat est le même que la veille : la ministre va rester à son poste mais les conditions de travail seront pénibles. Ou, comme le résumait un libéral, ce sera le "supplice chinois".