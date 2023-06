Crise au fédéral : le PS ne dit plus “Mme la Ministre”, mais “Mme Lahbib”

”Mme Lahbib, vous vous accrochez à votre poste, et beaucoup pensent dans ce parlement qu’il vous reste le titre, mais sans l’étoffe. Contemplez l’ampleur des dégâts. Pendant qu’on parle des vies seraient ciblés. Depuis le début, nous répétons que ceci n’est pas une affaire de gouvernement et que nous ne céderons pas au chantage de Georges-Louis Bouchez. […] Nous avons face à nous une ministre qui n’a pas réussi à reprendre la confiance du parlement. Nous avons face à nous une ministre qui s’accroche quitte à fragiliser ce parlement. Dites-nous si vous avez encore la crédibilité et la fiabilité pour exercer “, a par exemple déclaré le député Malik Ben Achour.

Dans le vocable des socialistes francophones, Mme Hadja Lahbib ne porte donc plus le titre de ministre des Affaires étrangères, et ce, malgré le fait qu’ils ont annoncé qu’ils ne demanderont pas sa démission.

PS et Ecolo vont, en effet, soutenir la motion “pure et simple” qui annule les demandes de démission de l’opposition. Un membre de leur groupe parlementaire s’abstiendra toutefois, ce qui lui permettra de prendre la parole pour expliquer que la ministre n’a plus la confiance des socialistes.

Un fait que l’opposition ne comprend pas. Pourquoi réclamer sa démission mais ne pas actionner le mécanisme qui pourrait mener à sa démission, s’interrogent-ils en substance.

La ministre était depuis deux semaines sur un siège éjectable parce que son ministère avait octroyé des visas à une délégation d’Iraniens pour une visite à Bruxelles. Mercredi, son sort semblait à nouveau sécurisé, PS et Ecolo ayant annoncé qu’il ne voterait pas la procédure permettant sa démission. Mais ce jeudi, les révélations des deux Iraniens en Belgique, dont la mère aurait été arrêtée en Iran après la venue de la délégation iranienne, ont rebattu les cartes.