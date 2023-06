Crise au fédéral : les partis de la majorité se concertent pour discuter de l’avenir du gouvernement De Croo

Ce jeudi matin, Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre, a appelé sur LN24 à la démission de la ministre libérale si ces informations étaient avérées. Ecolo, par la voix notamment de son député Samuel Cogolati, a déjà manifesté son indignation. En coulisse, les partis se concertent. “À ce stade, nous avons demandé une réunion de majorité avant la plénière. Pour connaître la position du MR et du VLD suite aux nouveaux éléments”, nous précise Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo à la Chambre.

L’avenir d’Hadja Lahbib doit être scellé cet après-midi par un vote. En votant la motion simple de l’Open VLD, écologistes et socialistes formulerait leur confiance en la ministre. Ils avaient annoncé qu’ils le feraient. Mais ces éléments nouveaux pourraient les amener à reconsidérer leur position.

Démission

”Si PS et Ecolo sont sincères dans leur indignation face à cette arrestation consécutive à la visite des Iraniens – et je suis sûr qu’ils le sont – ils doivent être cohérents et ne pas voter la motion pure et simple de soutien à la ministre cet après-midi”, a tweeté François De Smet, président de Défi.

”Si ces faits sont exacts, alors il n’y a plus d’excuse possible ni d’espace pour dénier ses responsabilités”, a également déclaré Maxime Prévot, président des Engagés.

À La Libre, le député Theo Francken (N-VA) a déclaré : “La position d’Hadja Lahbib est intenable. Mais Alexander De Croo doit également démissionner”.

Véracité des faits

Toute la question est maintenant de savoir si les témoignages des Iraniens sont avérés. Du côté du cabinet de la ministre Lahbib, on s’emploie à vérifier et analyser tous les éléments nouveaux dans cette affaire.

Au MR, certains nous rappellent que la responsabilité du Premier ministre Alexander De Croo est cette fois engagée. En d’autres termes, si les services de renseignements démontrent que le passage de la délégation iranienne a bien eu pour conséquences l’emprisonnement de la mère, on pourrait se diriger vers une chute du gouvernement.