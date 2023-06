Disparition inquiétante à Ixelles : Sandrine Gillain est toujours activement recherchée, ses deux enfants retrouvés sains et saufs

Le samedi 24 juin 2023 vers 20h30, Sandrine Gillain a été vue pour la dernière fois rue du Collège à Ixelles. “Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Elle était accompagnée de ses deux enfants âgés de 8 ans et de 2 ans. Sandrine est grande et de corpulence mince. Elle a de longs cheveux foncés. Aucune description vestimentaire au moment de sa disparition n’a pu être établie. Il est demandé à Sandrine de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer”, explique la police fédérale dans un avis de recherche.

Les personnes ayant des informations à ce sujet sont invitées à prendre contact avec la police sur le site ou via le numéro gratuit 0800/30 300.