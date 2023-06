Le coup de gueule d'un ex-prof contre le niveau des élèves à l'école: "Aujourd'hui, ils peuvent réussir leurs secondaires sans le moindre effort..."

La preuve? Notre système éducatif a permis "à des centaines de milliers de personnes de sa génération de s'élever intellectuellement, culturellement et socialement alors que les conditions de leurs parents ne les y prédisposaient pas pour beaucoup d'entre elles."

"La maîtrise de sa langue maternelle est devenue un luxe"

Selon lui, le "nivellement par le bas", un ressenti évoqué par beaucoup de professeurs, est en effet une réalité bien tangible.

"En nous quittant, les élèves devraient avoir reçu les principales clés d'une réussite pleine et entière d'une première année à l'université ou en haute école mais on en est loin", déplore-t-il. "Mais quasiment tout le monde réussit ses secondaires sans fournir d'effort jusqu'à être parfois un piètre scripteur ou un mauvais lecteur fonctionnel. La maîtrise de sa langue maternelle est devenue un luxe."

Dans le viseur du professeur d'histoire : la diminution du taux de redoublement.

"Délibération après délibération, une nouvelle circulaire accentue la pression sur le conseil de classe afin qu’il laisse passer le plus grand nombre d’élèves possible, ou au pire en réoriente quelques-uns", indique-t-il.

"Brandir ces taux de redoublement en guise d’épouvantail joue à plein. Effrayé, plus d’un collègue obtempère bon gré mal gré et lève un échec ici, un autre là, oubliant qu’il met à mal la qualité de l’enseignement général tout entier Pourtant, le redoublement n'est pas forcément contre-productif. Quand cet événement est expliqué, l'élève accepte. Il sait qu'il n'a pas assez travaillé ou qu'il n'a pas le niveau."

En 30 ans de carrière, Didier Belin a connu la mise en place de nombreuses réformes du système mais celle qui lui laisse un goût particulièrement amer est liée à une circulaire appliquée dans sa dernière école et qui demande aux professeurs d’histoire et de géographie de globaliser leurs notations. En suivant cette règle, un élève qui a 15 en géographie et 5 en histoire, réussit donc son année. Résultat? L'enseignant en histoire se sent remisé au placard car ses élèves ne se donnent plus la peine d'étudier son cours.

"Trente-neuf copies, trente échecs, un seul élève obtient plus de 90 %. Résultat courant pour les élèves qui étudiaient correctement et préparaient avec tout le sérieux nécessaire la partie à farde ouverte ! La circulaire avait percolé auprès des élèves…", témoigne-t-il.

"Cette situation s’est répétée tant lors des contrôles de deuxième et troisième périodes qu’à l’examen de juin où la plupart des élèves n’ont écrit que des bribes de réponses ou rendu une feuille blanche. "En moyenne, cela a donné quelque 20 % en histoire pour 80 % en géographie. Verdict de la délibération de juin ? A réussi les deux cours ! Cela a été le cas de 95 % des élèves en échec en histoire. J’ai subi ce boycott à chaque interrogation ou examen", dénonce-t-il.

"Il est temps que cela se sache ! Il y a unanimité chez tous les enseignants un tant soit peu sérieux pour affirmer qu’il leur est impossible de refaire des exercices ou de poser à nouveau des questions qui étaient habituels il y a une quinzaine d’années !", affirme l'enseignant.