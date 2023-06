Le gouvernement est parvenu à un accord avec Engie : les réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4 prolongés

L'accord signé ce 29 juin s'appuie sur l'accord de principe signé le 9 janvier 2023. "Après plusieurs mois de dialogue intense et constructif avec le gouvernement belge, nous sommes heureux de la signature de cet accord équilibré pour les deux parties, commente Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie. Il apporte au groupe la visibilité nécessaire sur le montant total lié à la gestion des déchets nucléaires et réduit significativement les risques liés à la prolongation des deux unités. Il s'agit d'une nouvelle étape fondamentale vers l'extension de Doel 4 et Tihange 3, pour laquelle ENGIE s'engage pleinement et de manière responsable."