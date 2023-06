Pour la N-VA, il n'y a qu'une seule solution pour Lahbib: “Une démission enverrait le signal que l’on donne de l’importance à ce qui se passe en Iran”

Selon HLN, la mère de deux opposants iraniens, filmés par la délégation du maire de Téhéran lors d’une manifestation le 13 juin à Bruxelles, a été longuement interrogée par les renseignements en Iran.

”C’est une situation grave que le gouvernement et la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib ont créé en octroyant des visas à une délégation du pouvoir iranien”, commente Darya Safai. “Ces gens ont fui l’Iran pour se réfugier en Belgique. La seule raison pour laquelle ils l’ont fait, c’est parce qu’ils étaient en danger. Et aujourd’hui, ils révèlent que leurs parents et leurs familles sont en train d’être intimidés.”

Cette situation irrite particulièrement la députée belgo-iranienne dont des membres de sa famille et des amis vivent encore en Iran. “Combien de fois j’ai répété qu’il était inacceptable d’accepter des gens aussi dangereux en Belgique pour un sommet qui n’était pas nécessaire ? Alireza Zakani, le “boucher de Téhéran”, est connu pour avoir tué beaucoup de gens, dont des étudiants. On voit aujourd’hui que des personnes voient leur vie mise en danger à cause de ce passage.”

Pour Darya Safai, l’Iran se moque du gouvernement belge. Les autorités iraniennes voient la Vivaldi comme “un outil naïf”. La démission de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) enverrait un signal important. “Une démission d’Hadja Lahbib enverrait le signal que l’on donne de l’importance à ce qui se passe en Iran”. La députée ne considère pas que la démission serait un signal fort, mais un signal “minimum”.

”En commission, Hadja Lahbib s’est excusée. Puis juste après, elle a parlé de diplomatie et de realpolitik. Mais ce qu’elle a fait, ce n’est pas de la realpolitik. La diplomatie doit se faire à notre avantage, elle ne doit pas salir l’image du pays. Notre gouvernement joue avec notre nom à l’international. C’est le pays qui donne le plus à l’Iran. Le gouvernement prétend recourir à la diplomatie pour sauver des otages, mais ils créent de nouveaux. Ils mettent des vies en danger. C’est incroyable qu’il ne comprenne pas ça.”

Lorsqu’elle était étudiante en Iran, Darya Safai a longtemps critiqué le pouvoir iranien. “Je ne me taisais jamais”, raconte-t-elle. “Aujourd’hui, je continue. Mais j’ai le luxe d’être parlementaire, ce qui m’accorde une certaine protection. Ils savent que j’ai de nombreux contacts médiatiques. Ils ont peur de moi. C’est un luxe que tous les Belgo-Iraniens n’ont pas. Mais je suis consciente que, malgré cette protection parlementaire, je reste tous les jours en danger.”

Sa famille et ses proches en Iran sont également dans le viseur des autorités iraniennes. “Aujourd’hui, ils empêchent ma famille d’avancer dans la société. Même pour obtenir un permis de travail, ils bloquent.”

La suite se jouera au parlement. La députée nationaliste attend des partis de gauche, “qui parlent toujours des droits humains” et “qui en ont fait leur core-business” de poser des actes clairs en réclamant la démission de la ministre.