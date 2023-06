Tout d’abord, un bref rappel des faits. Dimanche dernier, le président du MR et sa compagne ont été mêlés à une dispute à Knokke. On pouvait alors apercevoir dans une vidéo Georges-Louis Bouchez se faire bousculer par un autre homme, avec lequel il a eu des échanges verbaux très virulents.

Le président du MR a par la suite indiqué ne pas avoir réagi à la provocation de l’homme qui l’avait bousculé : “Je sais que je dois rester calme en tant qu’homme politique dans une telle situation”.

Ce que beaucoup de personnes ont retenu de cet extrait vidéo, c’est l’insulte lancée par la compagne du politicien qui a crié “Sales flamands” suite à cette altercation.

En réponse à cette phrase, la page Facebook de Jong N-VA, la plus grande organisation politique de jeunesse en Flandre, a réagi aux propos du couple.

”'Sale Flamand '. Ce reproche, plus d’un Flamand l’a déjà entendu, peut-on lire sur une publication. Le week-end dernier, Lucie Demaret, politicienne MR et amie de Georges-Louis Bouchez, a crié ce reproche après une dispute routière à Knokke […] Un mépris mal placé règne encore chez les Wallons, malgré l’apport de 12 milliards d’euros par an en provenance de Flandre. La fracture dans notre pays est évidente”.

Pour conclure, Jong N-VA écrit que “nous, Flamands, pouvons encaisser les coups et porter fièrement l’insulte comme slogan”. “Flandre libre !”, déclare la page.

Cette publication introduisait plusieurs jeunes issus du mouvement flamand qui portent des t-shirts bleu marine portant l’expression utilisée par la compagne de Georges-Louis Bouchez, “Sales flamands”.

Ce jeudi, sur Twitter, Georges-Louis Bouchez a, à son tour, publié un cliché sur son compte Twitter où il indique que Jong N-Va lui a transmis plusieurs t-shirts “Sales flamands”.

”Les Jong N-VA m’ont remis ce t-shirt car ils savent que j’aime la Flandre, les Flamands et tous les Belges. Vive la Flandre ! Vive la Belgique !” peut-on lire sur sa publication écrite en néerlandais et en français.

De quoi mettre un terme à cette saga ?