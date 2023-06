"Des messages circulent à nouveau sur les réseaux sociaux" : la police bruxelloise se prépare à de nouveaux incidents après la mort de Nahel

À lire aussi

Des appels à se rassembler jeudi, place Anneessens à Bruxelles, et à affronter la police avaient été lancés sur les réseaux sociaux pour protester contre la mort de l'adolescent. "Nous étions préparés à cela et avons pu envoyer rapidement des équipes sur les lieux", a déclaré la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. "Dès que nous avons vu que des jeunes étaient présents, nous nous sommes alignés, ce qui a conduit à l'interpellation rapide d'un grand nombre de personnes."

Les incidents ont eu lieu dans et autour du quartier de la place Anneessens et de celui de la gare Bruxelles-Midi. Par ailleurs, plusieurs foyers d'incendie ont été identifiés, notamment rue d'Artois à Bruxelles et place de la Constitution à Saint-Gilles. Les pompiers se sont rendus sur place et ont pu les éteindre rapidement, dont celui d'une voiture.

La police a interpellé au total 64 personnes au cours de la soirée de jeudi. Parmi elles, 47 mineurs et 16 majeurs ont été arrêtés administrativement tandis qu'un mineur a été arrêté judiciairement pour s'être rebellé face à un inspecteur de police. Ce dernier a été blessé. Le jeune homme a été relaxé après audition.