Disparition de Céline Cremer (31 ans) en Tasmanie: un lieu précis retient l'attention des enquêteurs

De nouvelles informations concernant Céline Cremer, la jeune Liégoise disparue en Tasmanie depuis le 17 juin. La police australienne a en effet de nouveau communiqué pour faire part d'un changement au niveau des recherches. Comme le relaie HLN, l'inspecteur Anthea Maingay a déclaré vendredi que les recherches pour retrouver la jeune femme allaient se concentrer sur un point précis, à savoir la cascade, et non plus sur tout le long du chantier de randonnée.