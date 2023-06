En réunion de groupe, Paul Magnette recadre sèchement Julien Uyttendaele et soutient la vision du PS bruxellois sur la laïcité

Ce lundi, une réunion des députés socialistes bruxellois s’est tenue au Parlement bruxellois. Comme c’est le cas au moins une fois par an, Paul Magnette, président du PS, est venu s’adresser aux troupes bruxelloises.

En fin de réunion, Julien Uyttendaele, qui incarne l’aile la plus laïque du parti, s’est adressé à son président. Le député a toujours pris soin dans ses interventions de différencier les positions du PS national de celles de la fédération bruxelloise. Cette fois encore, il a mis en avant les discordances du parti dans les positions prises sur la laïcité, mais aussi sur la question de l’abattage rituel et du port du voile dans l’administration.

Faisant face à l’ensemble des députés bruxellois socialistes, Paul Magnette lui a répondu de manière très directe, avant de procéder à un recadrage en règle. Le Carolo lui a rappelé que les positions du PS bruxellois sur la laïcité et l’abattage ont été “défendues à l’unanimité” par le bureau national du parti. Il a ajouté avoir été personnellement impliqué dans les discussions et qu’il assumait “la responsabilité de la position prise” de concert avec Ahmed Laaouej, président de la Fédération bruxelloise du PS et Ridouane Chahid, chef de groupe au Parlement bruxellois. Le président du PS a encore assuré que le parti national et la fédération bruxelloise du PS se situaient sur la même longueur d’onde.

”Je déconseille à quiconque de rouvrir ce débat aujourd’hui ou demain, car cela a été tranché”, a conclu Paul Magnette.

”Julien Uyttendaele était plus que sonné”

Au terme de cette intervention, le président a remercié l’auditoire, avant de partir. “Il n’y a pas eu de réponses de Julien Uyttendaele. Il était plus que sonné. Tout le groupe a soutenu les propos de Paul Magnette, nous indique une source bien informée. Je pense qu’il ne s’attendait pas à une telle réponse du président.”

Par cette prise de position, Paul Magnette clarifie le positionnement du parti, alors que des commentaires persistants font état de divergences entre le PS wallon et bruxellois sur la neutralité de l’État et la laïcité, ainsi que sur des dissensions entre Paul Magnette et Ahmed Laaouej. Les positions prises sur la laïcité et l’abattage rituel ne sont donc pas seulement celles du PS bruxellois, mais sont assumées par le parti socialiste, au niveau national.

En effet, le parti a pris des positions très discutées sur ces questions, notamment dans le dossier du voile à la Stib. Le PS, après de longues discussions, avait opté pour une interdiction du voile limitée aux agents en contact avec le public exerçant des fonctions d’autorité dans le secteur public, mais pas pour les autres.

Et en juin 2022, une proposition d’ordonnance visant à interdire l’abattage sans étourdissement en Région Bruxelles-Capitale avait fait voler en éclat la discipline de plusieurs partis. Le PS bruxellois s’était entendu pour s’opposer à l’interdiction de l’abattage rituel.

Julien Uyttendaele avait toutefois rejeté la consigne de vote de son parti, votant en faveur de l’ordonnance.

Julien Uyttendaele ne fait pas mystère de sa position. En juin dernier, le député bruxellois a regretté dans La Libre que la position prise par la fédération bruxelloise du PS dans le dossier de l’abattage rituel “ne se fonde pas sur le programme que les militants ont voté en 2019, ni sur l’accord de gouvernement que nous avons voté en début de législature”. Il a ajouté que cette question n’a “jamais été discutée dans le moindre congrès ou dans le cadre du bureau politique du PS bruxellois”.

En mars, son père, le constitutionnaliste Marc Uyttendaele, avait jugé lors d’une conférence que le PS bruxellois encourageait “le communautarisme” qualifiant même Ahmed Laaouej de “fossoyeur de la laïcité”.

”Les laïcs au PS bruxellois sont aux abonnés absents. Ils ont décidé que ce n’était pas un combat qui devait être mené”, avait-il indiqué, dénonçant une logique “électorale, voire clientéliste.”

L’avenir de Julien Uyttendaele, fortement marginalisé en interne, semble fort compromis au sein du parti socialiste.