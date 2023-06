Quelle météo pour le début des vacances ? “On pourrait à nouveau atteindre les 30 degrés”

À lire aussi

Au niveau des précipitations, par contre, on n’atteint pas de record, malgré une longue sécheresse de 32 jours de mi-mai à mi-juin. “C’est dû aux orages du 22 juin notamment, souligne-t-il. À certains endroits, on atteint ou dépassé le total d’un mois en quelques heures. Pour la station de référence d’Uccle, on atteint ainsi 40,5mm, contre 70,8 en moyenne. C’est la moitié en moins, mais on est loin du record de sécheresse.”

On peut aussi mettre en lumière cette vague de chaleur de 10 jours, qui a étonné par sa précocité. “Si on prend en compte toutes les données, on a eu droit à un mois de juin digne d’une ville comme… Toulouse, dans le sud-ouest de la France.”

Que faut-il désormais attendre du mois de juillet ? Si les premiers jours seront un peu couverts et sans excès au niveau des températures, cela ne pourrait pas durer longtemps. “Ces derniers jours sont plus respirables, avec quelques jours un rien sous les moyennes de saison, mais cela fait du bien, affirme Pascal Mormal. On va garder le même type de temps pour le week-end et le début de la semaine prochaine, mais les modèles annoncent une nouvelle montée des températures pour le week-end du 7 et 8 juillet.”

À lire aussi

Selon certains sites, on pourrait ainsi atteindre 33 à 35 degrés dimanche. “Le modèle américain annonce en effet un peu plus de 30 degrés, mais le modèle européen tourne plutôt autour des 27 ou 28 degrés. La situation sera de toute façon à surveiller. La situation est à tenir à l’œil car cela peut vite tourner à la canicule. Une vague de chaleur ? Ce ne sera normalement pas le cas car on annonce une perturbation autour du 10 juillet. Mais à confirmer bien sûr.”