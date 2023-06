Un jeune prof licencié pour avoir trop parlé d'écologie dans ses cours : "Je n'ai jamais imposé mes opinions aux élèves"

“J’ai fait un choix. J’ai mis les enjeux climatiques, environnementaux et énergétiques au centre de mon enseignement et cela m’a enlevé mon droit d’enseigner”, explique-t-il. “Je viens d’être licencié suite à une évaluation effroyable d’un inspecteur. Selon lui, j’avais des manquements administratifs, je consacrais trop de temps aux enjeux écologiques et pas assez à l’approche spatiale. Depuis lors, j’ai adapté mes cours et j’ai fait amende honorable mais ça n’a pas suffi”, poursuit-il.