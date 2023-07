Catherine Fonck va arrêter la politique: "J’ai besoin de retrouver du sens dans ce que je fais"

Catherine Fonck a connu deux expériences ministérielles : entre 2004 et 2009 à la Communauté française, et durant quelques mois en 2014 au fédéral. Mais c’est bien sur les bancs de la Chambre des représentants, où elle est la cheffe de file de son parti, qu’elle a passé l’essentiel de sa carrière. Principal centre d’intérêt : la Santé publique. Pas étonnant par cette médecin néphrologue de formation.

Catherine Fonck appelle au "sursaut" des partis démocratiques, en particulier ceux de la majorité. ©Bernard Demoulin

Une demi-surprise

Pour ceux qui connaissent bien Catherine Fonck, l’annonce de son départ n’est qu’une demi-surprise. “J’avais déjà hésité en 2019, avant les dernières élections. J’avais fait la colonne des plus et des moins et, finalement, j’étais repartie au front. Mais j’ai l’impression que la situation politique s’est encore dégradée. La période du Covid a sans doute beaucoup joué.”

Au début de la pandémie, elle avait revêtu sa blouse blanche de médecin pour prêter main-forte dans une maison de repos et de soins. “C’était dur, raconte-t-elle, mais, en même temps, cela m’a ressourcée. Quand je suis revenue à la Chambre, j’ai ressenti un manque. Et quand la colonne des moins devient trop longue, il faut pouvoir en tirer les conclusions.”

guillement Je me sens de plus en plus en décalage avec la politique, avec la particratie, avec le court-termisme.

”Si j’arrête, c’est d’abord parce que je crois en l’importance de limiter le nombre de mandats. Je crois au besoin de renouvellement de la classe politique. Ensuite, j’ai besoin de retrouver du sens dans ce que je fais. Je m’investis à 150 % dans mon rôle de parlementaire. Mais en fin de semaine, je me demande parfois si j’ai été utile. Je me sens de plus en plus en décalage avec la politique, avec la particratie, avec le court-termisme, avec le “faire semblant” plutôt que le “faire”, avec cette paralysie qui ne fait que s’aggraver. La politique souffre d’un manque de résultats et d’efficacité.”

La menace des extrêmes

Elle appelle à “un sursaut, surtout de la part des partis de la majorité”, sans quoi, craint-elle, les extrêmes – PTB et Vlaams Belang – rafleront la mise aux élections. “Mais j’avoue que je doute que la solution puisse encore venir des politiques. Je pense qu’elle viendra des citoyens.” Elle croit au bienfait de la participation citoyenne, “à condition qu’elle se traduise en actes concrets”. Raison pour laquelle elle estime qu’un système de votations, comme en Suisse, devrait être instauré en Belgique.

Le 9 février, Les Engagés annonçaient l’arrivée de l’ancien ministre wallon Jean-Luc Crucke, en provenance du MR. Catherine Fonck et lui devaient être les fers de lance de la liste fédérale des Engagés dans le Hainaut en 2024. Sachant que le parti n’a pour le moment qu’une seule députée (Mme Fonck) dans cette circonscription, Jean-Luc Crucke risquait de ne pas être élu.

Lui avait-elle dès lors fait savoir qu’elle hésitait à se présenter, de sorte que M. Crucke pouvait espérer prendre la tête de liste et le siège qui va avec ? ” Non, il ne le savait pas, répond-elle. Je n’ai jamais discuté avec lui de la question de la tête de liste.” Maxime Prévot était tout de même au courant des réflexions de sa députée. “Je m’interrogeais, mais ça n’a pas joué dans l’arrivée de Jean-Luc”, insiste la Framerisoise.

”Tant mieux si Jean-Luc peut reprendre le leadership dans le Hainaut. Je suis ravie pour lui. C’est quelqu’un de très nuancé en dépit des punchlines qu’on lui connaît, plaisante-t-elle. Il a su profondément remettre en cause la manière dont la politique fonctionne.”

Jean-Luc Crucke, entouré de Maxime Prévot et Catherine Fonck, lors de l'annonce de son arrivée chez Les Engagés. ©Mathieu Golinvaux

Retour aux sources

Catherine Fonck dit croire en l’avenir du centre en politique et de celui de son parti. “On doit oser continuer. On a un besoin crucial de partis qui osent la nuance, qui osent affronter la complexité des réalités avec des réponses elles-mêmes complexes.”

La future ex-parlementaire ne sait pas encore ce qu’elle fera après la politique. “Je n’ai pas de plan de sortie, mais il y a une certitude : ce sera un retour aux sources dans la santé. Je vais peut-être devoir me reformer comme néphrologue, mais ça ne me fait pas peur”, dit-elle, enthousiaste.

Malgré son regard critique sur la politique, elle ne regrette rien. “J’ai eu la chance, à mon niveau, de servir mon pays. J’ai fait des erreurs, comme tout le monde, mais je pense avoir fait mon travail avec honnêteté. J’espère avoir été digne de la confiance qui m’a été donnée.”