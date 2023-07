Excès de vitesse commis par les Belges: voici le montant stratosphérique que l'Etat a récupéré en une année

Avec l’augmentation du nombre de radars fixes, et notamment les tronçons, qui jalonnent nos routes, les chiffres des excès de vitesse ont explosé en 2022 : près de 6,2 millions d’automobilistes ont été verbalisés pour avoir commis un excès de vitesse sur nos routes. Soit près de 17.000 verbalisations quotidiennes. Si on exclut les années 2020 et 2021 perturbées par le covid et les différents confinements, on constate une hausse de 52 % des infractions de vitesse depuis 2019 durant laquelle 4,04 millions d’automobilistes avaient été surpris en infraction.