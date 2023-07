Mark Eyskens, le plus ancien Premier ministre belge encore en vie se confie: "On est dans une situation politique extrêmement dangereuse"

À 90 ans, Mark Eyskens (CD&V), est le plus âgés des anciens Premier ministres belges encore en vie. Des crises politiques, il en a connu. En 1981, par exemple, il a vu tomber le gouvernement qu’il dirigeait depuis moins d’un an, une coalition composée de 25 ministres et de 7 secrétaires d’État. Mais la situation politique actuelle l’inquiète davantage, raison pour laquelle il appelle à un sursaut, à l’approche des élections, que l’on pourrait résumer en ces mots : “plus de collectif et moins de partisaneries”.

À la mort de Charles Ferdinand Nothomb, vous avez prononcé un discours dans lequel vous dites regretter l’effritement de la démocratie chrétienne en Europe. Est-ce que ce phénomène vous inquiète ?

“J’en suis extrêmement triste mais je constate le même effritement du côté des partis libéraux, y compris en Belgique. Et dans les autres pays aussi, les partis socialistes n’ont pas toujours le vent en poupe. Il y a peut-être en Belgique une exception qui donne courage aux autres. Pour les chrétiens et les libéraux, c’est quand même possible de remonter le phénomène comme le fait Conner Rousseau [président de Vooruit].”

Vous y croyez ?

“Ils étaient à 8 % et ils sont maintenant 16 %, selon les sondages d’opinion. Rousseau a un style et une méthode qui semblent avoir du succès. Ce n’est pas totalement désespéré.”

On voit surtout que les extrêmes montent dans les sondages.

“Les gens en ont marre de la politique. Il y a un sentiment antipolitique et extrêmement radical. Les prochaines élections vont concentrer toutes les élections. Il y aura beaucoup d’abstention et des votes blancs. Si on additionne les deux, on arrive à peu près 20 %. Pour une démocratie, c’est quand même un désaveu assez désastreux. C’est un phénomène en Europe assez généralisé. Ce phénomène va de pair avec une polarisation vers les extrêmes. Ce sont des partis qui excitent les anxiétés, les angoisses et les approches un peu rudimentaires. Aujourd’hui, les problèmes sont tellement complexes, avec l’implication de l’Europe, les instances internationales, les évolutions technologiques, les inventions, que le commun des mortels, même s’il a fait des études universitaires, ne comprend plus grand-chose. Il écoutera de préférence des politiciens qui crient au scandale. Des gens pour qui tout ce qui ne va pas est la faute des gouvernants et tout ce qui va bien est dû au hasard. Ce sentiment antipolitique est extrêmement grave et est évidemment une menace pour la démocratie.”

Vous qui avez connu de nombreuses crises politiques, jugez-vous la situation plus problématique qu’autrefois ?

“On est dans une situation politique extrêmement compliquée et dangereuse. Il y a quelques similitudes avec ce qui se passait dans les années 30, à l’époque de Mussolini et d’Hitler. Je crois que les partis politiques du centre, c’est-à-dire les libéraux, les démocrates chrétiens et les socialistes doivent changer complètement de discours, de méthode et de langage. Ils ont encore une année pour le faire. Il faut que ces partis disent à l’opinion publique : “Ça suffit maintenant ces chamailleries”.”

Que doivent-ils faire ?

“Les trois partis historiques de Belgique et les écologistes doivent proposer quelque chose de très différent. Non pas un cartel. Il ne faut pas faire des listes communes pour les élections. Les cartels en général, on se bagarre sur les places à donner à chaque parti. Je propose un cartel en ce qui concerne le programme.”

Un cartel programmatique ?

“Oui. Une coalition de programmes avant les élections. Les trois partis traditionnels qui ont fait la Belgique et les écologistes doivent proposer huit défis. Il faut les énumérer. ça peut être le climat, l’immigration, l’égalité dans la société, le fonctionnement du marché du travail… Il ne faut pas proposer aux électeurs une solution détaillée, mais des orientations.”

Et sur le plan électoral ?

“Ces orientations seront proposées aux électeurs qui voteront pour le parti qu’ils préfèrent. Ainsi, ils sauront d’avance que s’ils votent pour le parti socialiste, chrétien ou libéral, ce sont ces grands défis que les partis essayeront de résoudre ensemble une fois au pouvoir.”

Ce serait donc un programme commun qui serait ensuite décliné par chaque parti ?

“Il sera surtout traduit dans un programme gouvernemental. Il faut éviter qu’avec des programmes de partis trop précis, on vienne négocier un accord gouvernemental presque impossible. C’est ce qui est arrivé jusqu’ici dans beaucoup d’autres formations de gouvernement. La grande difficulté était le programme du parti qui existait noir sur blanc. Je ne propose pas de faire un programme noir sur blanc qui donne des solutions. Il faut donner des votes d’abord, identifier les grands défis et donner les orientations. Et les moyens, il faut laisser ça aux négociations de la coalition gouvernementale.”

Les partis francophones et néerlandophones devront s’entendre sur un programme commun…

“Oui, ça, ce serait un énorme défi à relever.”

Et la N-VA ?

“Sur le plan communautaire, la N-VA est un parti crypto-séparatiste. Le confédéralisme est l’antichambre de la séparation. Ce que De Wever propose est une espèce de traité de coopération minimale entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles.”

Le communautaire serait donc exclu de cette proposition programmatique ?

“Si jamais on fait cette espèce de cartel programmatique, les huit partis vont devoir expliquer aux gens l’immense paradoxe communautaire. Plus on décentralise, plus on donne des compétences aux régions et aux communautés. Le paradoxe est simple. Plus on décentralise, plus, il faudrait une attitude convergente des trois entités fédérées à exprimer autour de la table des Conseil des ministres européens. Car ce qu’on ne comprend pas encore en Belgique, c’est que 70 % des décisions prises par nos nombreux gouvernements sont la conséquence de décrets, des décisions de lois votées ou imposées par les instances européennes Parlement et Commission.”

“Hadja Lahbib a eu le courage de s’excuser”

Pour quelqu’un qui a vécu presque un siècle, Mark Eyskens est encore très actif. Il répond aux journalistes par téléphone, participe à des conférences, donne son avis dans des colloques, est actif dans des cercles de réflexion et il est en train d’écrire son 67e livre. “Le dernier, je l’ai écrit en anglais pendant la pandémie. J’ai sué sang et eau. L’Anglais est une langue à première vue facile, mais ce n’est pas moins difficile.”

Retiré de la vie politique depuis 20 ans, il n’en reste pas moins un observateur assidu et passionné de ce monde de pouvoir. “La politique reste quelque chose d’intellectuellement très attirant.”

La crise existentielle que vient de traverser la Vivaldi ne lui est bien évidemment pas passée sous le nez. Le feuilleton de l’octroi de visas à une délégation d’Iraniens qui a failli mener à l’éclatement du gouvernement fédéral présente quelques similitudes avec ce qu’a connu le chrétien-démocrate lorsqu’il était lui-même ministre des Affaires étrangères. En 1991, il est découvert que la Belgique a accordé un visa touristique à Walid Khaled, porte-parole du groupe Abou Nidal, qui a gardé en otage la famille belge Houtekins-Kets pendant 5 ans. L’opposition, menée par le libéral Guy Verhofstadt, charge le ministre à la barre. Mais ce dernier résiste et refuse de présenter sa démission.

Le ministre d’État estime toutefois que la situation d’il y a 40 ans n’est pas comparable à celle d’aujourd’hui. “Le visa de Walid Khaled avait été octroyé par le consulat de Belgique de Beyrouth. Le ministère des Affaires étrangères délivre chaque année des centaines de milliers de visas. Je ne pouvais pas tous les contrôler”.

Mark Eyskens juge que l’opposition est dans son droit, qu’il est normal qu’elle questionne et appelle à la démission d’Hadja Lahbib. Les partis de la majorité ont, à son goût, été trop loin. Il décrit “des calculs électoraux qui portent sur le jeu politique au sein de la région bruxelloise” et qui sont peu “reluisants”. Or, “Hadja Lahbib a eu le courage de s’excuser”.

Toute cette séquence va créer, selon l’ex-CVP, une “grande fissure au sein de la majorité”. “Il faut absolument que les partis de la majorité se reprennent et cessent de se chamailler. Étant donné la dislocation des partis politiques, il est temps qu’ils se mettent à travailler ensemble. Il faut surtout une nouvelle approche, un nouveau langage, presque une nouvelle éthique. L’opinion publique en a un peu marre. Mais l’opinion publique, cest l’électeur qui élit les hommes et les femmes politiques.”