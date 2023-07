Les maxima se situeront entre 17°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 21 ou 22°C ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, et virera du sud­-ouest à l'ouest.

Samedi soir, une fois que les dernières averses auront quitté l'Ardenne, le temps deviendra sec partout. Les minima durant la nuit seront compris entre 11 et 16°C.

Dimanche, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux parfois assez nombreux mais le temps restera sec à une averse près. À la Côte, les conditions seront plus ensoleillées. Les maxima varieront entre 17 et 19°C en Ardenne et de 21 à 23°C ailleurs. Le vent sera modéré, et parfois assez fort au littoral, d'ouest­ sud­-ouest.