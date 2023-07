Plus de 50 fermes wallonnes ouvertes au public pour les 26e journées "Fermes ouvertes"

Les fermes participantes sont réparties sur les cinq provinces du sud du pays, huit dans le Brabant wallon, huit au Luxembourg, six à Liège, 13 dans la province de Namur et 20 dans le Hainaut. Plusieurs types d'activités seront organisées au sein de ces exploitations tout le week-end, allant de visites guidées aux dégustations de produits locaux ou encore de balades à dos d'âne et de poneys, en passant par des ateliers de démonstration ou des expositions.