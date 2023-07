Dimanche soir et au cours de la nuit prochaine, le temps restera sec avec de larges éclaircies et des champs nuageux. Les températures descendront vers des valeurs de 7°C en Hautes­ Fagnes à 15°C à la mer, sous un vent modéré et à la côte parfois assez fort d'ouest à sud­-ouest.

Le début de la semaine prochaine sera marqué par un temps variable fait d'éclaircies, de passages nuageux et d'averses.