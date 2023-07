Affaire Meunier/Henrion : la DH avait raison

La plainte portait sur une série de tweets et de publications Facebook produites par Michel Henrion. En 2022, le journaliste avait fact-checké les déclarations d’Opaline Meunier à l’occasion de son départ de la présidence des Jeunes CDH. L'ancien chroniqueur, suivi par plus de 24 000 personnes, avait affirmé que ce départ était le fait d’une révocation et non d’une démission. Pour celle qui est aujourd’hui sur les listes MR, cette histoire était “fausse et diffamatoire”.

C’est en quelque sorte ce qu’a confirmé le CDJ, jugeant que le “journaliste qui fact-checkait sur Twitter et Facebook les déclarations d’une personnalité publique quant à sa démission du poste politique qu’elle occupait n’avait ni correctement vérifié les informations qu’il dévoilait, ni sollicité le droit de réplique de l’intéressée qu’il mettait gravement en cause”.

Ayant consulté d’autres documents, la DH avait amené des éléments supplémentaires qui présentaient une version différente de l’histoire et déchargeait l’ex-présidente des Jeunes cdH. À la lumière de l’avis rendu par le CDJ, il apparaît que le travail fourni par la DH était correct.

Pour Opaline Meunier, cet avis est un premier pas pour nettoyer son image publique qui a été “gravement salie”. “Cette affaire a eu des conséquences disproportionnées. Suite à cette affaire, on m’a collé l’image d’une raciste qui licenciait des femmes enceintes. Je n’ai même pas eu la possibilité de me défendre.”

Et de conclure : “Je suis heureuse aujourd’hui que le CDJ reconnaisse que l’acharnement de Michel Henrion a mon égard n’était pas du journalisme : un journaliste doit respecter des règles pour recouper ses sources et rechercher la vérité : ici, cela n’a pas été fait.”