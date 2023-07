Après l’accord, le désaccord : pour le MR et la N-VA, le débat sur le nucléaire est loin d’être clos, comme l’affirme la ministre de l’Énergie

Cette réponse fait hurler d’inquiétude les partis qui ont fait de la sécurité énergétique une question politique. Jeudi déjà, alors que la Vivaldi fanfaronnait pour avoir obtenu un préaccord avec Engie, la N-VA répliquait. “Le gouvernement joue avec le feu”, analysait le président Bart De Wever, soulignant que l’accord ne permettait pas de garder actif d’autres réacteurs nucléaires.

Les jours suivants, c’est le MR qui venait à la charge. “Les deux [réacteurs] qu’on vient de prolonger ne suffiront pas à assurer la sécurité énergétique de la Belgique”, regrettait David Clarinval, vice-Premier ministre, sur LN24. “La seule solution à court terme, c’est de prolonger les capacités nucléaires existantes – au moins trois unités et geler le démantèlement des deux derniers –, et lancer la construction de nouvelles centrales dès maintenant”, ajoutait Georges-Louis Bouchez, président, au journal Le Soir.

C’est qu’un rapport d’Elia est venu confirmer les craintes des pro-nucléaires vendredi. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité prédit que les sources dites renouvelables de production d’électricité belges ne suivront pas la hausse massive de la consommation d’électricité dans le pays.

Verbatim : “La diffusion attendue de l’électrification dans la société se produit à la fois plus tôt et plus rapidement que prévu. En effet, les premiers signes sont visibles dans les secteurs de la mobilité, du chauffage et de l’industrie. Toutefois, la vitesse du changement n’est pas synchrone dans l’ensemble du système électrique, ce qui provoque des tensions tant du côté de l’offre que de la demande.”

Trou de 3,5 GW en 2035

Le gestionnaire a calculé qu’il faudra trouver 2 GW en 2025, 2,9 GW en 2028 et 3,5 GW en 2035, soit l’équivalent de la production d’au moins deux réacteurs nucléaires, si l'on veut éviter des délestages et des black-out. Or, ces calculs prennent déjà en compte les alternatives en éolien et en photovoltaïque ainsi que les unités de stockage qui seront construites dans les prochaines années. Interrogée par L’Echo sur ces trous, la ministre de l’Énergie a répondu que la solution se trouvera au niveau européen.

”Cela n’a pas de sens de se reposer sur les pays voisins”, s’exaspère Mathieu Bihet, membre de la commission Énergie, qui rappelle que la France va augmenter sa production de nucléaire. “La ministre est aujourd’hui confrontée à la réalité des chiffres, qui ne sont pas les chiffres d’un centre d’étude d’un parti politique mais ceux d’Elia, qui a été un grand partenaire de la ministre ces derniers mois. Il est curieux de balayer ces chiffres d’un revers de la main.”

Pour le député fédéral, dont le parti réclame la prolongation de trois réacteurs complémentaires (Doel 1, Doel 2 et Tihange 1), il faut que le politique se remettre à table sans tarder pour aborder cette question. “La vision stratégique de la ministre pour l’horizon 2050 doit être mise sur la table. Cette vision doit inclure la place du renouvelable, mais également celle du nucléaire et celle du nucléaire nouvelle génération. Il faudra tous les moyens de production nécessaires si on veut décarboner.”

Tinne Van der Straeten devra répondre à ces questions mardi en commission.