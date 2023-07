Les réseaux sociaux poussés à préserver le droit à l’image, même après le décès

Messages enregistrés et messages Whatsapp

”Après 6 mois d’inactivité, les opérateurs télécoms effacent systématiquement tous les fichiers, les contacts et les messages associés à un numéro de téléphone. Une fois le numéro de téléphone résilié, les fournisseurs peuvent aussi attribuer ce numéro à un autre utilisateur. Les conversations ne seront alors plus visibles après un certain temps. Elles disparaîtront également de votre téléphone. Il en va de même pour les messages enregistrés. Si vous ne voulez pas perdre les chouettes conversations que vous avez eues avec l’être cher décédé, prenez une photo des messages que vous ne voulez pas perdre et enregistrez ceux laissés par la personne décédée sur votre répondeur. Vous pouvez également demander à votre opérateur de vous envoyer gratuitement le message d’accueil que la personne décédée avait enregistré sur son propre téléphone. Si vous ne voulez rien perdre, vous pouvez exporter vos chats Whatsapp via l’application et les sauvegarder comme fichiers textes.”

Ordinateur, smartphone et mails dans le cloud

”Si la personne décédée n’a pas transmis le mot de passe de son smartphone, ordinateur, tablette ou compte mail, alors il vaut peut-être mieux respecter sa vie privée. Mais si vous devez absolument avoir accès à certaines informations, vous pouvez contacter des sociétés spécialisées qui peuvent cracker un compte ou un appareil. Évidemment, cela peut vite coûter plusieurs milliers d’euros. Vous pouvez éviter ce coût à vos proches en désignant de votre vivant un “legacy contact” ou contact légataire. Cette personne pourra avoir accès à os appareils, à vos messages et même à votre musique et à vos photos. Tout dépend de la plateforme utilisée. Chez Microsoft, par exemple, il n’existe pas encore de procédure standard pour transmettre son héritage numérique. Seuls un jugement, une requête en justice ou une assignation officielle permettront à vos proches d’avoir accès à votre compte Microsoft. Chez Apple et Google, les démarches sont un peu plus simples.”

Facebook, TikTok et Instagram

”Il n’y a que très peu de réseaux sociaux aujourd’hui qui permettent de notifier ce qu’il faut faire du compte en cas de disparition de la personne. C’est Facebook qui va le plus loin. Vous pouvez indiquer dans les paramètres si vous voulez que votre compte vous survive, si votre profil doit être conservé comme page souvenir ou si vous voulez qu’il disparaisse. Sur Instagram, les proches ont le choix de créer une page commémorative ou de faire supprimer le compte. Sur les très populaires TikTok et Snapchat, c’est comme sur Twitter et LinkedIn, personne ne sait vraiment ce qu’il faut faire comme démarche avant de mourir. Avec un peu de chance, cela changera bientôt.”