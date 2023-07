Préavis de grève au Portalis, le QG “en décrépitude” de la justice bruxelloise : “Le bien-être et la sécurité des policiers au travail sont bafoués”

bâtiment Portalis, qui abrite le parquet de Bruxelles

Le voici visé par un préavis de grève des policiers qui y travaillent, signé par le SLFP Police, la CSC Services Publics et le SNPS et qui est activé ce mardi. Celui-ci avait été envoyé à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, le 26 juin.

Il évoque un bâtiment “en totale décrépitude”, “et même dangereux”, ajoute Raoul Moulin, secrétaire permanent police à la CSC SP. “Le bien-être et la sécurité des policiers au travail ne sont pas assurés.”

Au Portalis ©DR

Photos à l’appui, les syndicats exigent, en vrac, la réparation des portes de sécurité et des luminaires défaillants, le contrôle des circuits électriques avec réparation de ce qui doit l’être, l’adaptation de système de régulation de la température, le renouvellement des trousses de secours, ainsi qu’un rétablissement des conditions d’hygiène via un rafraîchissement des murs, la réparation et le nettoyage du revêtement des sols, le floutage des vitres et l’entretien des fontaines d’eau.

Au Portalis ©DR

Pour ce qui est de la propreté en elle-même, le nettoyage est assuré en semaine par le personnel du SPF Justice mais pas le week-end, “de sorte que quand les policiers arrivent le lundi, le bâtiment est dégueulasse”. Pour ce qui est du reste, le mal est plus structurel.

Le propriétaire du bâtiment est privé, le locataire est la Régie des Bâtiments, l’occupant est le SPF Justice. “Il y a eu des réunions. On nous a dit que le SPF allait réagir mais qu’il fallait ouvrir un marché public pour des intervenants privés. Ce qui risque de prendre encore bien longtemps. Nous comptons également demander à l’Inspection du travail de visiter les lieux”, poursuit Raoul Moulin.

Au Portalis ©DR

Du côté du SPF, on nous assure qu’un “plan d’action” a été élaboré et que des efforts ont déjà été “mis en œuvre” et sont encore “prévus”.

Quarante et un policiers sont concernés. “Le personnel de la ZP Bruxelles – Ixelles surveille s’occupent de l’accueil des transferts de prisonniers”, décrit le secrétaire général. “Le personnel qui surveille les prisonniers en cellule, doit aussi répondre aux demandes des prisonniers comme aller aux toilettes, car les cellules ne sont pas équipées pas de WC. Dans le Portalis, le personnel s’occupe d’amener les prisonniers aux magistrats et reste présent le temps de l’audition du suspect.” Une grève, même si service minimum est activé par la ministre, entraînerait notamment des “retards dans la comparution des prévenus avec sur les délais.”