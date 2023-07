Explosion du nombre de procédures d'exclusion à l'école : “Les élèves n’ont aucune chance de réussir dans ces conditions”

“On a notamment eu le cas avec un élève de deuxième secondaire. L’école a entamé une procédure d’expulsion à son encontre et a mené celle-ci pendant la session du CED que cet élève devait présenter. Il avait un examen écrit à 8 heures, un examen oral de néerlandais à 15h25 et son audition dans le cadre de la procédure d’exclusion à 15h45 et un examen à présenter le lendemain”, explique la directrice de l’association Chantal Massaer.