Georges Gilkinet prêt à défendre la presse bec et ongle: "Il est hors de question que l’on augmente la TVA sur les journaux"

Les ministres sont d’accord pour dire que la classe moyenne belge est parmi les plus taxés d’Europe. Ils sont aussi d’accord pour dire qu’il faut augmenter le différentiel entre les plus bas salaires et les allocations de chômage grâce à une série de glissements fiscaux. Mettre plus de personnes au travail, c’est renflouer les caisses de l’État, disent-ils.

Exercice budgétairement neutre

Après un week-end chargé et des réunions lundi, les ministres se réuniront donc à nouveau mercredi pour essayer de s’entendre sur les différentes pistes. La discussion est extrêmement technique car l’exercice doit être budgétairement neutre. Ce que l’on retire d’un côté doit être compensé de l’autre.

Cette réforme fiscale ne doit pas non plus avoir d’impact négatif sur la compétitivité des entreprises. Augmenter les salaires des travailleurs ne peut être obtenu en obligeant les entreprises à payer davantage leurs employés. Il faut donc rendre le travail attractif sans dégoûter les employeurs de rester en Belgique, ce qui serait possible en jouant sur la fiscalité sur le travail.

Ici, plusieurs pistes sont sur la table, comme le relèvement de la quotité exemptée d’impôts, la mise en place d’un crédit d’impôt ou encore la proposition d’aller voir du côté de la contribution spéciale de sécurité sociale. Le cabinet du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) pense aussi à des déductions fiscales pour l’innovation et des retenues à la source non libératoire.

Du côté du MR, la solution viendrait en remettant les chômeurs au travail. Du côté des socialistes, on parle d’aller chercher l’argent chez les riches. Au cabinet du Premier ministre, on ne commente pas les négociations en cours, mais on précise qu’il n’y a pas de tabous et que toutes les propositions peuvent être entendues. Il reste encore un peu plus de deux semaines avant d’atteindre le 21 juillet, la fatidique date-butoir où est attendue la présentation d’une première ébauche de réforme fiscale.

Pas touche aux journaux

Le point qui inquiète les écologistes, c’est la proposition de ne plus permettre aux distributeurs de journaux papier de profiter d’une TVA à 0 %, une proposition qui s’inscrit dans le cadre d’une volonté d’harmoniser les taux de TVA. “Pour nous, il est hors de question d’augmenter la TVA sur les journaux, sur les livres ou encore sur la culture. J’y suis totalement opposé”, réagit vivement Georges Gilkinet, vice-Premier ministre. “Les médias jouent un rôle essentiel pour notre démocratie. On n’aura rien à gagner à handicaper ce secteur.””

L’élu Ecolo insiste : il est capital pour lui de ne pas mettre les médias en difficulté. Lorsqu’il travaillait sein du cabinet du ministre de l’Enfance Jean-Marc Nollet, l’actuel ministre avait joué un rôle actif dans l’organisation de l’opération “Ouvrir mon Quotidien” visant à mettre en contact les écoles primaires avec la presse quotidienne.

Parmi les autres propositions sur la table, on retiendra celle d’augmenter la taxe sur les comptes-titres (instrument boursier), de ponctionner plus lourdement les diamantaires ou de renforcer la taxe Caïman. La pertinence d’appliquer plus lourdement cet impôt sur l’optimisation fiscale était d’ailleurs discutée mardi au parlement. L’audition des experts a toutefois révélé qu’à ce stade les bénéfices de cette taxe ne se chiffraient pas en milliards mais en centaines de millions d’euros.