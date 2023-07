Jours blancs à l’école : “Trop d’enfants sont livrés à eux-mêmes, parfois dans la cour toute la journée, sans la moindre activité”

“Si la législation évolue favorablement et réduit le nombre de jours blancs, trop d’enfants, y compris les plus jeunes sont encore livrés à eux-mêmes pendant cette période et les parents contraints de s’organiser tant bien que mal pour garder leurs enfants à la maison quand l’école n’organise pas d’accueil”, observe l’association.

Que font les enfants pendant les jours blancs ?

En primaire, pour 10 % des élèves, aucun accueil n’est organisé pendant au moins une partie des jours blancs : les écoles sont purement et simplement fermées aux élèves. Une situation qui est en infraction avec la législation qui impose aux écoles d’organiser un accueil et aux élèves d’être présents à l’école.

Pour 73 % des élèves de primaire, aucune activité n’est proposée pendant au moins une partie des jours blancs. L’école est ouverte mais les enfants doivent s’occuper dans la cour de récréation. Dans 64 % des cas, des activités étaient organisées pendant au moins une partie des jours blancs. Pour 44 % des enfants, il s’agissait d’une excursion, parfois payante.

“Il est positif que les élèves puissent décompresser et profiter de moments de détente en fin d’année mais il est important aussi de ne pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes pendant de longues périodes”, insiste l’association.

“Un père nous a indiqué qu’il retrouvait son petit enfant en pleurs car il devait rester toute la journée dans la cour, sans aucune activité organisée. Notre enquête montre que 73 % des enfants sont dans cette situation pendant au moins une partie des jours blancs. On comprend les difficultés des écoles à proposer un accueil de qualité pendant cette période mais ces problèmes ne devraient pas être reportés sur les parents qui sont parfois contraints de prendre congé pour s’occuper de leurs enfants à une période où l’école est censée être obligatoire.”

En secondaire, les élèves sont encore moins encadrés qu’en primaire. Dans 86 % des cas, aucun accueil n’est organisé et dans 89 % des cas, l’école n’organise aucune activité. En primaire, les élèves ne peuvent plus être suspendus que trois jours par an. Pendant ces journées, les élèves sont tenus à la fréquentation normale de l’école. En secondaire, les cours peuvent être suspendus pendant maximum 18 jours dans le degré inférieur et 27 dans le degré supérieur. À partir de l’année 2026/2027, ces jours seront réduits progressivement à 12 et 18.