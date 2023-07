Michael, tabassé par un policier en allant récupérer sa nièce à la gare de Namur : “Une intervention abusive !”

"J’habite un immeuble dans lequel il y a beaucoup de trafics de drogue. Il y a deux mois, un nouveau locataire s’est installé et a commencé à vendre des stupéfiants, générant beaucoup de passages et de nuisances”, explique-t-il. “Mercredi dernier, un voisin en a eu marre du bruit et l’a fait savoir au dealer. Ce dernier est alors venu sonner chez lui et le voisin, qui était alcoolisé, l’a menacé avec sa carabine à plomb. Les policiers sont arrivés pour interpeller le voisin qui était en résistance totale et il s’est fait tabasser avant d’être emmené dans le combi.”

C’est à ce moment-là que Michael descend pour aller récupérer sa nièce à la gare. “En descendant à pied, je tombe sur l’intervention des policiers sur mon voisin du dessous. Un des policiers me demande où je vais. Il me dit que je n’ai pas le droit de descendre à ce moment-là. J’explique alors que je ne pouvais pas laisser ma nièce toute seule et que je devais vraiment partir, qu’ils n’avaient pas à m’interdire le passage d’autant que je n’avais rien à voir avec les faits”, poursuit Michael qui dénonce l’excès de zèle dont a fait preuve le policier.

Suite à ce refus d’obtempérer, Michael a été contraint de remonter à son appartement et le ton est encore monté d’un cran. “Ils étaient très énervés par mon refus et comme je ne me suis pas laissé faire, l’un des policiers m’a suivi avant de me frapper au visage et roué de coups devant mon appartement tandis qu’un autre policier me tenait par la gorge alors que j’étais au sol. Ils m’ont ensuite menotté et emmené au commissariat avec mon voisin du dessous. Lui a été emmené au cachot et moi j’ai été relâché. J’ai demandé à connaître leur matricule et à faire une déposition ainsi que voir un médecin mais ils ont refusé. Une fois relâché, je suis allé faire constater mes blessures chez un médecin”, poursuit-il.

Le lendemain matin, un agent de quartier passe à l’appartement de Michael pour savoir ce qu’il s’était passé. “J’explique que je voulais juste passer et qu’ils m’ont passé à tabac, ce à quoi l’agent répond que j’aurais dû obtempérer et attendre dix minutes, mais j’avais des impératifs ! Il me dit alors que je dois m’attendre à recevoir un PV. Donc non seulement je me fais taper sans aucune raison et en plus de ça je vais devoir payer. C’est le monde à l’envers”, fulmine-t-il.

Désormais, Michael souffre de multiples contusions, de maux de tête, de dos. “Je me sens en insécurité envers la police et j’avais même peur d’ouvrir à l’agent de quartier le lendemain. Je n’éprouve de base pas de haine contre la police. On est contents de les avoir pour nous protéger mais dans ce cas, cette intervention était abusive”, conclut-il.

Contactée, la porte-parole de la zone de police Namur Capitale, affirme que “toute personne qui estime avoir fait l’objet d’une intervention policière inadéquate a la possibilité de déposer une plainte auprès de notre service Contrôle interne ou du Comité P.” “Si cette plainte donne suite à un dossier judiciaire, celle-ci doit être traitée par nos services comme tout autre dossier et bénéficier des mêmes réserves en matière de communication, à savoir : seul le Parquet peut communiquer sur le sujet s’il l’estime nécessaire”, conclut Laurence Mossiat.