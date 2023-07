Taux d’épargne: "L’action du ministre des Finances est totalement insuffisante", déplore Ecolo

Ces taux d’intérêt des comptes d’épargne ont récemment été relevés dans de nombreuses banques. De grands établissements financiers proposent des taux qui tournent autour des 1 %. La pression du monde politique, les avis médiatiques des économistes et les conditions du marché d’intérêt n’y sont pas étrangers. À gauche, toutefois, on estime que ce n’est pas encore suffisant.

”On ne va rien lâcher. On va continuer demain et les prochaines semaines à se battre pour faire en sorte que les taux d’intérêt augmentent pour protéger les citoyens qui ont mis de l’argent de côté”, déclare Gilles Vanden Burre. Pour le chef de groupe Ecolo, la réponse des instances gouvernementales est clairement insatisfaisante. “Politiquement, ce que nous disent le ministre des Finances Vincent Van Peteghem et la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand, c’est qu’ils ne comptent rien entreprendre. Mais on ne peut pas conclure à l’immobilisme politique.”

Les ministres ont souligné que plusieurs petites banques proposaient des taux d’intérêt plus élevés. Une réponse qui ne satisfait pas les écologistes qui affirment que le petit épargnant ne peut pas facilement changer de banque pour trouver le meilleur taux d’intérêt.

Chez Ecolo, on demande que le gouvernement fasse passer une loi qui obligerait les banques belges à lier les taux d’épargne à ceux de la Banque centrale européenne (BCE). Les verts demandent que le delta entre ces deux banques n’excède pas les 2 %. Actuellement, le taux à la BCE est de 3,5 %. “Chez les quatre principales banques (KBC, ING, Belfius, BNB), le taux approche les 1 %. Pour nous, il devrait être à 1,5 %.”

Le PS et Vooruit ont également réclamé une intervention plus poussée de l’État pour obliger les banques à relever leurs taux d’intérêt. Le chef de groupe PS Ahmed Laaouej a rappelé que l’État avait sauvé les institutions bancaires lors de la dernière crise de 2008. “Vous êtes avec les banques dans un cadre de relation qui se veut consensuelle. Ce qu’on attend de vous, madame et Monsieur les ministres c’est que vous protégiez les citoyens.”

guillement Manifestement, dans ce pays, ce sont les banquiers qui font la loi."

La frilosité du ministre Van Peteghem à vouloir intervenir auprès des banques a valu au président de la commission Finance, Marco Van Hees (PTB), ce commentaire sardonique : “Manifestement, dans ce pays, ce sont les banquiers qui font la loi. Qu’a fait le ministre ? Il leur a écrit une lettre.”

Une idée qui ne séduit pas à droite

À droite, les propositions de la gauche ne séduisent guère. “Jouer la banque à la place des banques, ce n’est vraiment pas une bonne idée”, a nuancé Benoît Piedbœuf, chef de groupe MR. Sur les 20 milliards déboursés par l’État pour sauver les banques en 2008, le libéral précise que l’on “a fait de solides plus values” dessus depuis.

La suite de la discussion se tiendra mercredi au parlement. Ecolo réclame une audition d’experts économiques qui sont, à leurs yeux, plus proches du peuple, comme Financité et Test-Achats. Le parti va également proposer la mise en place d’un compte d’épargne protégé dont la première tranche de 10 000 euros bénéficierait d’un taux d’épargne particulièrement avantageux.