Un avion qui transportait Bart De Wever contraint de remettre les gaz à l’atterrissage : l’aéroport va mener une enquête

Le pilote du vol en provenance de Hambourg a repris de l’altitude alors qu’il était en phase d’atterrissage. Brussels Airport a confirmé qu’un véhicule d’entretien se trouvait peut-être trop près de la piste. “À aucun moment, il n’y a eu de danger pour les passagers. Les procédures de sécurité ont fonctionné et ont mené à un 'go around' (remise de gaz d’un avion en approche finale pour un nouveau tour de piste) de l’avion sur instruction du contrôle aérien”, a-t-on expliqué.