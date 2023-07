Arnaque : attention à “Whatsapp Pink”, cette fausse version de Whatsapp destinée à dérober vos données

À lire aussi

De nombreux sites de cybersécurité, mais également les autorités de certains pays, ont alerté sur cette tentative de piratage. Apparue en 2021, l’arnaque refait surface en raison de la popularité de WhatsApp. Elle prend la forme d’un SMS avec un lien permettant d’obtenir “WhatsApp Pink”.

Lorsque l’utilisateur clique sur le lien, un malware s’installe directement sur son téléphone et donne la possibilité aux malfaiteurs d’accéder à toutes ses informations personnelles, y compris les conversations privées. Ils collectent ensuite les contacts de la victime et propagent l’attaque à ces derniers en envoyant le lien via le numéro de téléphone du premier utilisateur piraté.



Cette arnaque viserait principalement les utilisateurs d’Android, car installer des applications non comprises dans l’App Store reste plus compliqué.

Le véritable danger étant de télécharger une application via un lien transmis par message, il est vivement recommandé de ne télécharger que des applications présentes sur le Google Play Store ou l’App Store. Il est également possible d’installer un antivirus afin de protéger ses données personnelles contre les pirates.