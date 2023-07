De nouveaux métiers sont en pénurie en Wallonie : “Il est primordial que les jeunes aient accès plus tôt au marché de l’emploi”

La liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie vient d’être mise à jour par le Forem : elle comprend désormais 158 fonctions en tension de recrutement dont 66 fonctions critiques pour lesquelles les employeurs éprouvent des difficultés de recrutement, et 92 métiers en pénurie, caractérisés par un manque de candidats.

À lire aussi

Chaque année, l’office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi analyse en profondeur le marché de l’emploi en Wallonie afin d’avoir une vue précise de ses enjeux et besoins. Par rapport à l’année dernière, 22 métiers disparaissent et 42 métiers apparaissent, on retrouve notamment dans cette nouvelle liste les fonctions de conducteur de machines agricoles et forestières, horticulteur-maraîcher, esthéticienne, opticien et pharmacien.

À lire aussi

guillement Aujourd'hui, il faudrait réfléchir en termes de fonctions intermédiaires"

À lire aussi

Les offres d’emploi en hausse de 8,2 % en 2022

Comme en 2021 et 2022, c’est le secteur de la construction qui reste le plus représenté avec 56 métiers en pénurie. “Malgré la guerre en Ukraine, et les crises énergétiques et inflationnistes qui en découlèrent, nous avons continué à recevoir de nombreuses offres d’emploi, indique le service de presse du Forem. Ainsi sur l’ensemble de l’année, plus de 476.000 offres d’emploi ont été diffusées par le Forem (hors offres provenant des autres services publics de l’emploi), soit 8,2 % de plus qu’en 2021”.

À lire aussi

Parmi les secteurs les plus représentés, on retrouve notamment les soins de santé (infirmière, logopède, médecin, etc), l’horeca et le tourisme, les métiers techniques, le service aux personnes et aux entreprises, le transport ou encore la logistique. Pour lutter contre les pénuries de personnel dans de nombreux secteurs de travail, l’économiste Philippe Defeyt a une solution.

“D’une manière générale et partout où c’est possible, il faudrait réfléchir en termes de fonctions intermédiaires, explique-t-il. Par exemple, dans le domaine des soins, on pourrait imaginer une fonction intermédiaire entre l’infirmière et l’aide-soignante, avec des études plus courtes et une mise à l’emploi plus rapide. Ensuite, on pourrait encourager les travailleurs à gravir les échelons. Quand on voit la durée du cursus pour devenir infirmier, à quel point c’est lourd et prenant, on pourrait créer des fonctions intermédiaires, c’est d’ailleurs ce qu’avait commencé à faire le ministre Vandenbroucke. Mettre le pied à l’étrier plus tôt est une piste pour tenter de lutter contre ces pénuries, même pour ceux qui reprennent des études, on doit créer des ponts entre les fonctions et ce dans de nombreux secteurs”.

À lire aussi

Obliger les chômeurs à accepter un emploi en pénurie ? La fausse bonne idée

Si le Premier ministre Alexander De Croo voudrait de son côté obliger les chômeurs de longue durée à accepter un emploi en pénurie, les services régionaux de l’emploi et même les employeurs se montrent réticents. Malgré cela, la mesure se retrouve sur la table du kern.

À lire aussi

“Chaque métier ne peut pas convenir à tout le monde, notamment au niveau de la force physique ou des compétences, souligne Defeyt. Et quelqu’un qui n’a pas envie de travailler ne travaillera pas. Dans ce débat, la question à se poser est de savoir s’il ne faudrait pas mettre l’accent sur les jeunes et dire implicitement que malheureusement, des personnes au chômage et âgées de plus de 55 ans seront encore absentes un moment. Il faudra certes leur trouver une solution mais je crois qu’on doit donner plus de moyens aux jeunes pour éviter qu’ils soient directement au chômage, c’est en tout cas un débat à avoir. En principe, il ne faut laisser personne au bord du chemin mais quand il y a urgence, on doit faire un arbitrage budgétaire et il faut faire des choix”.